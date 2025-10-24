Згідно з вашим прогнозом, Squill потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,130183 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, Squill потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,136692 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SQUILL на 2027 рік становить $ 0,143526 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна SQUILL на 2028 рік становить $ 0,150703 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SQUILL у 2029 році становить $ 0,158238, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SQUILL у 2030 році становить $ 0,166150, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна Squill потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,270641.

У 2050 році ціна Squill потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,440845.