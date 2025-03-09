Сьогоднішня ціна Skill Issue (SKILL)

Поточна ціна Skill Issue (SKILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.94K USD. Ціна SKILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skill Issue:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.76 USD

- зміна ціни Skill Issue протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 998.44M USD

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