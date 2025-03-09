Ціна Skill Issue (SKILL)
Поточна ціна Skill Issue (SKILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.94K USD. Ціна SKILL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skill Issue:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.76 USD
- зміна ціни Skill Issue протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 998.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skill Issue до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Skill Issue до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Skill Issue до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Skill Issue до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-34.46%
|60 днів
|$ 0
|-88.10%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Skill Issue: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-2.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders.
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