Токеноміка Skill Issue (SKILL) Дізнайтеся ключову інформацію про Skill Issue (SKILL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Skill Issue (SKILL) Skill Issue is a meme culture coin centered around the conversational meme phrase "skill issue" which is very popular term in gaming and streaming culture used to poke fun at blunders and fails. Our project is a very strong community that focuses on improving each others "skill issues" and becoming the best versions of ourselves. We blend gaming and memecoins in a world that thrives on entertainment to strengthen our relationships and bring joy to our holders. Офіційний вебсайт: https://skillissue.online/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1EIL11JETj6N0B3KWzeNwu4pSAJTrAVTt/view?usp=drivesdk Купити SKILL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Skill Issue (SKILL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Skill Issue (SKILL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,28K $ 32,28K $ 32,28K Загальна пропозиція: $ 998,35M $ 998,35M $ 998,35M Циркуляційна пропозиція: $ 998,35M $ 998,35M $ 998,35M FDV (повністю розведена вартість): $ 32,28K $ 32,28K $ 32,28K Історичний максимум: $ 0,00204438 $ 0,00204438 $ 0,00204438 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Skill Issue (SKILL)

Токеноміка Skill Issue (SKILL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Skill Issue (SKILL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SKILL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SKILL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SKILL, досліджуйте ціну токена SKILL в реальному часі!

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