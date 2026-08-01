Сьогоднішня ціна Semantic Layer

Поточна ціна Semantic Layer (42) сьогодні становить $ 0.00225789, зі зміною 8.58% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 42 до USD становить $ 0.00225789 за 42.

Semantic Layer наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 334,539, з циркуляційною пропозицією у 148.17M 42. Протягом останніх 24 годин 42 торгувався між $ 0.00210293 (мінімум) та $ 0.00259169 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.246045, тоді як історичний мінімум — $ 0.00113916.

У короткостроковій динаміці 42 змінився на -1.00% за останню годину та на -9.71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3.31K.

Ринкова інформація щодо Semantic Layer (42)

Ринкова капіталізація $ 334.54K$ 334.54K $ 334.54K Обсяг (за 24 год) $ 3.31K$ 3.31K $ 3.31K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Циркуляційне постачання 148.17M 148.17M 148.17M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Semantic Layer — $ 334.54K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3.31K. Циркуляційна пропозиція 42 — 148.17M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2.26M.