Сьогоднішня ціна Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

Поточна ціна Recursive Sigil Protocol (GLYPH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37,61K USD. Ціна GLYPH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Recursive Sigil Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Recursive Sigil Protocol протягом дня — -10,75%

- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD

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