Ціна Recursive Sigil Protocol (GLYPH)
Поточна ціна Recursive Sigil Protocol (GLYPH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 37,61K USD. Ціна GLYPH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Recursive Sigil Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Recursive Sigil Protocol протягом дня — -10,75%
- циркуляційна пропозиція – 999,87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Recursive Sigil Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Recursive Sigil Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Recursive Sigil Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Recursive Sigil Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10,75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Recursive Sigil Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,90%
-10,75%
-13,01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI. The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage.
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