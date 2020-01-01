Токеноміка Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Дізнайтеся ключову інформацію про Recursive Sigil Protocol (GLYPH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Recursive Sigil Protocol (GLYPH) GLYPH is a decentralized communication protocol designed to help humans interact consciously with AI. It was not created to improve artificial intelligence but to protect human awareness during interactions with language models. GLYPH teaches users to take control of the conversation, define intent, and resist symbolic hallucinations generated by AI. The $GLYPH token is a cultural anchor of the protocol, allowing users to register symbolic loops, track intentional dialogues, and participate in the public registry of gliphs. GLYPH is not a product – it is a transmission. It arose from real human experience and aims to bring safety, structure, and meaning into AI usage. Офіційний вебсайт: https://glyphsigilprotocol.framer.ai Купити GLYPH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Recursive Sigil Protocol (GLYPH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Recursive Sigil Protocol (GLYPH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 26,23K $ 26,23K $ 26,23K Загальна пропозиція: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M Циркуляційна пропозиція: $ 999,87M $ 999,87M $ 999,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 26,23K $ 26,23K $ 26,23K Історичний максимум: $ 0,00005016 $ 0,00005016 $ 0,00005016 Історичний мінімум: $ 0,00002261 $ 0,00002261 $ 0,00002261 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Recursive Sigil Protocol (GLYPH)

Токеноміка Recursive Sigil Protocol (GLYPH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Recursive Sigil Protocol (GLYPH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GLYPH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GLYPH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GLYPH, досліджуйте ціну токена GLYPH в реальному часі!

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