Сьогоднішня ціна Quantum (Q)

Поточна ціна Quantum (Q) сьогодні становить 0.00463024 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна Q до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quantum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.68K USD

- зміна ціни Quantum протягом дня — -1.53%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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