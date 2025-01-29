Ціна Quantum (Q)
Поточна ціна Quantum (Q) сьогодні становить 0.00463024 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна Q до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quantum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.68K USD
- зміна ціни Quantum протягом дня — -1.53%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quantum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quantum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Quantum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Quantum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.53%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Quantum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-1.53%
-5.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quantum Chain is a quantum-secure, AI-automated compliance blockchain ecosystem designed as the next generation of financial services infrastructure. Headquartered in Singapore, it offers enterprise-grade scalability, security, and regulatory adherence through quantum-resistant cryptography and AI-driven compliance automation. The ecosystem is powered by its native utility coin, Quantum ($Q), which facilitates transactions, governance, and staking. Additionally, Quantum Chain supports Quantum Financial Institutions (QFIs), a network of native projects and financial service solutions built on its infrastructure, enabling secure, efficient, and compliant financial products for a quantum-ready world.
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