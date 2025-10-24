Актуальна ціна QUANTUM сьогодні становить 0.002598 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни QUANTUM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни QUANTUM на MEXC вже зараз.Актуальна ціна QUANTUM сьогодні становить 0.002598 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни QUANTUM до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни QUANTUM на MEXC вже зараз.

Курс QUANTUM (QUANTUM)

Актуальна ціна 1 QUANTUM до USD:

$0,002598
-5,86%1D
USD
Графік ціни QUANTUM (QUANTUM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:15:30 (UTC+8)

Інформація щодо ціни QUANTUM (QUANTUM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,002598
Мін. за 24 год
$ 0,002847
Макс. за 24 год

$ 0,002598
$ 0,002847
$ 0,7303169003467307
$ 0,00048219051846745
0,00%

-5,86%

-7,29%

-7,29%

Актуальна ціна QUANTUM (QUANTUM) становить $ 0,002598. За останні 24 години QUANTUM торгувався між мінімумом у $ 0,002598 і максимумом у $ 0,002847, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QUANTUM становить $ 0,7303169003467307, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00048219051846745.

Що стосується короткострокових результатів, то QUANTUM змінився на 0,00% за останню годину, -5,86% за 24 години та на -7,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо QUANTUM (QUANTUM)

No.4231

$ 0,00
$ 91,91K
$ 2,60B
0,00
1 000 000 000 000
1 000 000 000 000
0,00%

QUANTUM

Поточна ринкова капіталізація QUANTUM — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 91,91K. Циркуляційна пропозиція QUANTUM — 0,00, зі загальною пропозицією 1000000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,60B.

Історія ціни QUANTUM (QUANTUM) у USD

Відстежуйте зміни ціни на QUANTUM за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00016172-5,86%
30 днів$ -0,000268-9,36%
60 днів$ -0,001368-34,50%
90 днів$ +0,000598+29,90%
Зміна ціни QUANTUM сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни QUANTUM на $ -0,00016172 (-5,86%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни QUANTUM за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,000268 (-9,36%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни QUANTUM за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник QUANTUM змінився на $ -0,001368 (-34,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни QUANTUM за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,000598 (+29,90%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для QUANTUM (QUANTUM)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни QUANTUM зараз.

Що таке QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain — це квантово-захищена, автоматизована за допомогою штучного інтелекту екосистема блокчейну для забезпечення відповідності нормативним вимогам, розроблена як інфраструктура фінансового сервісу нового покоління. Quantum Chain пропонує масштабованість, безпеку та відповідність нормативним вимогам на рівні підприємств завдяки квантово-стійкій криптографії та автоматизації відповідності нормативним вимогам на основі штучного інтелекту. Екосистема працює на базі нативної утиліті монети Quantum ($Q), яка полегшує транзакції, управління та токенізацію. Крім того, Quantum Chain підтримує Quantum Financial Institutions (QFI) — мережу нативних проєктів та рішень для фінансових послуг, побудованих на її інфраструктурі, що дозволяє створювати безпечні, ефективні та відповідні вимогам фінансові продукти для світу, готового до квантових технологій.

Проєкт QUANTUM доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями QUANTUM. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу QUANTUM, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про QUANTUM у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі QUANTUM безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни QUANTUM (USD)

Скільки коштуватиме QUANTUM (QUANTUM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів QUANTUM (QUANTUM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо QUANTUM.

Перегляньте прогноз ціни QUANTUM вже зараз!

Токеноміка QUANTUM (QUANTUM)

Розуміння токеноміки QUANTUM (QUANTUM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена QUANTUM зараз!

Як купити QUANTUM (QUANTUM)

Шукаєте як купити QUANTUM? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати QUANTUM на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

QUANTUM до місцевих валют

Ресурс QUANTUM

Щоб дізнатися більше про QUANTUM, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтQUANTUM

Люди також запитують: Інші запитання про QUANTUM

Скільки сьогодні коштує QUANTUM (QUANTUM)?
Актуальна ціна QUANTUM у USD становить 0,002598 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна QUANTUM до USD?
Поточна ціна QUANTUM до USD — $ 0,002598. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація QUANTUM?
Ринкова капіталізація QUANTUM — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція QUANTUM?
Циркуляційна пропозиція QUANTUM — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) QUANTUM?
QUANTUM досяг історичної максимальної ціни у 0,7303169003467307 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) QUANTUM?
Історична мінімальна ціна QUANTUM становила 0,00048219051846745 USD.
Який обсяг торгівлі QUANTUM?
Актуальний обсяг торгівлі QUANTUM за 24 години — $ 91,91K USD.
Чи підніметься ціна QUANTUM цього року?
QUANTUM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни QUANTUM для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

