Сьогоднішня ціна 龙虾

Поточна ціна 龙虾 (龙虾) сьогодні становить ₴ 0,028018, зі зміною 0,78% за останні 24 години. Поточний курс конвертації 龙虾 до UAH становить ₴ 0,028018 за 龙虾.

龙虾 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- 龙虾. Протягом останніх 24 годин 龙虾 торгувався між ₴ 0,017261 (мінімум) та ₴ 0,034297 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці 龙虾 змінився на -3,55% за останню годину та на +48,43% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 1,05M.

Ринкова інформація щодо 龙虾 (龙虾)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 1,05M₴ 1,05M ₴ 1,05M Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн BSC

Поточна ринкова капіталізація 龙虾 — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 1,05M. Циркуляційна пропозиція 龙虾 — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.