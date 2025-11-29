Токеноміка QUANTUM (QUANTUM)

Токеноміка QUANTUM (QUANTUM)

Дізнайтеся ключову інформацію про QUANTUM (QUANTUM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:16:13 (UTC+8)
Токеноміка та аналіз ціни QUANTUM (QUANTUM)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена QUANTUM (QUANTUM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 2,99B
$ 2,99B$ 2,99B
Історичний максимум:
$ 0,005517
$ 0,005517$ 0,005517
Історичний мінімум:
$ 0,00048219051846745
$ 0,00048219051846745$ 0,00048219051846745
Поточна ціна:
$ 0,002988
$ 0,002988$ 0,002988

Інформація QUANTUM (QUANTUM)

Quantum Chain — це квантово-захищена, автоматизована за допомогою штучного інтелекту екосистема блокчейну для забезпечення відповідності нормативним вимогам, розроблена як інфраструктура фінансового сервісу нового покоління. Quantum Chain пропонує масштабованість, безпеку та відповідність нормативним вимогам на рівні підприємств завдяки квантово-стійкій криптографії та автоматизації відповідності нормативним вимогам на основі штучного інтелекту. Екосистема працює на базі нативної утиліті монети Quantum ($Q), яка полегшує транзакції, управління та токенізацію. Крім того, Quantum Chain підтримує Quantum Financial Institutions (QFI) — мережу нативних проєктів та рішень для фінансових послуг, побудованих на її інфраструктурі, що дозволяє створювати безпечні, ефективні та відповідні вимогам фінансові продукти для світу, готового до квантових технологій.

Офіційний вебсайт:
https://quantumcha.in
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1U9OXshs6i1Sl7NNDS40LHQMCgkw8kDqW/view?usp=sharing

Токеноміка QUANTUM (QUANTUM): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки QUANTUM (QUANTUM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів QUANTUM, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUANTUM, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUANTUM, досліджуйте ціну токена QUANTUM в реальному часі!

Як купити QUANTUM

Зацікавлені в додаванні QUANTUM (QUANTUM) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі QUANTUM, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни QUANTUM (QUANTUM)

Аналіз історії ціни QUANTUM допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни QUANTUM

Хочете знати, куди рухається QUANTUM? Наша сторінка прогнозу ціни QUANTUM поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

