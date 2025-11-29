Quantum Chain — це квантово-захищена, автоматизована за допомогою штучного інтелекту екосистема блокчейну для забезпечення відповідності нормативним вимогам, розроблена як інфраструктура фінансового сервісу нового покоління. Quantum Chain пропонує масштабованість, безпеку та відповідність нормативним вимогам на рівні підприємств завдяки квантово-стійкій криптографії та автоматизації відповідності нормативним вимогам на основі штучного інтелекту. Екосистема працює на базі нативної утиліті монети Quantum ($Q), яка полегшує транзакції, управління та токенізацію. Крім того, Quantum Chain підтримує Quantum Financial Institutions (QFI) — мережу нативних проєктів та рішень для фінансових послуг, побудованих на її інфраструктурі, що дозволяє створювати безпечні, ефективні та відповідні вимогам фінансові продукти для світу, готового до квантових технологій.