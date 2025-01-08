Ціна POSTHUMAN (PHMN)
Поточна ціна POSTHUMAN (PHMN) сьогодні становить 5.75 USD з ринковою капіталізацією $ 70.12K USD. Ціна PHMN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності POSTHUMAN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79K USD
- зміна ціни POSTHUMAN протягом дня — -10.79%
- циркуляційна пропозиція – 12.19K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни POSTHUMAN до USD становила $ -0.696420286437879.
За останні 30 днів зміна ціни POSTHUMAN до USD становила $ -2.3041762250.
За останні 60 днів зміна ціни POSTHUMAN до USD становила $ -1.8363579500.
За останні 90 днів зміна ціни POSTHUMAN до USD становила $ -4.907280939429365.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.696420286437879
|-10.79%
|30 днів
|$ -2.3041762250
|-40.07%
|60 днів
|$ -1.8363579500
|-31.93%
|90 днів
|$ -4.907280939429365
|-46.04%
Останній аналіз цін POSTHUMAN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-10.79%
+2.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg
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