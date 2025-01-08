Сьогоднішня ціна POSTHUMAN (PHMN)

Поточна ціна POSTHUMAN (PHMN) сьогодні становить 5.75 USD з ринковою капіталізацією $ 70.12K USD. Ціна PHMN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності POSTHUMAN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79K USD

- зміна ціни POSTHUMAN протягом дня — -10.79%

- циркуляційна пропозиція – 12.19K USD

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