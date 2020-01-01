Токеноміка POSTHUMAN (PHMN) Дізнайтеся ключову інформацію про POSTHUMAN (PHMN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація POSTHUMAN (PHMN) The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg Офіційний вебсайт: https://posthuman.digital/ Купити PHMN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни POSTHUMAN (PHMN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена POSTHUMAN (PHMN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 49,41K $ 49,41K $ 49,41K Загальна пропозиція: $ 66,07K $ 66,07K $ 66,07K Циркуляційна пропозиція: $ 12,19K $ 12,19K $ 12,19K FDV (повністю розведена вартість): $ 267,85K $ 267,85K $ 267,85K Історичний максимум: $ 55,2 $ 55,2 $ 55,2 Історичний мінімум: $ 2,96 $ 2,96 $ 2,96 Поточна ціна: $ 4,05 $ 4,05 $ 4,05 Дізнайтеся більше про ціну POSTHUMAN (PHMN)

Токеноміка POSTHUMAN (PHMN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки POSTHUMAN (PHMN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PHMN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PHMN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PHMN, досліджуйте ціну токена PHMN в реальному часі!

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