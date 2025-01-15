Ціна Pollo (POLLO)
Поточна ціна Pollo (POLLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 411.78K USD. Ціна POLLO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pollo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.51K USD
- зміна ціни Pollo протягом дня — +13.36%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pollo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pollo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pollo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pollo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+13.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pollo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+22.40%
+13.36%
-33.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pollo is a revolutionary prediction and opinion market platform where every trade is just $1, with winners taking up to 25% of the pool. All selections are made transparently using Chainlink VRF. The Pollo platform also features PollPal AI Agent by Virtuals, a fine-tuned LLM designed to uncover trends, simplify win probabilities, analyze Pollo’s proprietary data, and trade, learn, and evolve alongside users. Pollo is building the Truth Protocol, a decentralized platform that promotes accurate predictions, low-risk, high-reward investments, genuine participation, and a reliable alternative to mainstream media.
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