Сьогоднішня ціна Pollo (POLLO)

Поточна ціна Pollo (POLLO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 411.78K USD. Ціна POLLO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pollo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.51K USD

- зміна ціни Pollo протягом дня — +13.36%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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