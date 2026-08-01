Яка зараз ринкова ціна Pipe Network?

Pipe Network оцінюється в ₴0.5950314861700047120000, зі зміною -10.86% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має PIPE?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення PIPE у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Pipe Network у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість PIPE?

Обігова кількість становить 100000000.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Pipe Network?

Pipe Network згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як PIPE виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Storage,Solana Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Storage,Solana Ecosystem,DePIN,Binance Alpha Spotlight,CoinList Launchpad, імпульс PIPE залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.