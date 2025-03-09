Ціна PIPE (PIPE)
Поточна ціна PIPE (PIPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189.93K USD. Ціна PIPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PIPE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.02K USD
- зміна ціни PIPE протягом дня — -16.57%
- циркуляційна пропозиція – 996.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PIPE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PIPE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PIPE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PIPE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-16.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PIPE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.79%
-16.57%
-15.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PIPE is a community-driven memecoin launched on the Solana blockchain, designed to honor the Pi community and promote the Pi narrative globally. With a total supply of 1 billion tokens and a fair launch on Pump.fun, PIPE aims to secure Tier 1 exchange listings and position itself among the top 500 tokens by market capitalization. Memecoins have become a significant phenomenon in the cryptocurrency landscape, blending internet culture with blockchain technology. PIPE seeks to build upon this trend by creating a token that not only entertains but also pays tribute to the Pi community, fostering a sense of unity and shared purpose.
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