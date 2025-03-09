Сьогоднішня ціна PIPE (PIPE)

Поточна ціна PIPE (PIPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189.93K USD. Ціна PIPE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PIPE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.02K USD

- зміна ціни PIPE протягом дня — -16.57%

- циркуляційна пропозиція – 996.62M USD

Отримуйте оновлення цін PIPE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PIPE.