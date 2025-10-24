Що таке Pipe Network (PIPE)

Pipe Network — це децентралізована периферійна суперхмара, яка поєднує надання контенту, зберігання та обчислення штучного інтелекту (ШІ) у глобальну інфраструктуру без потреби у дозволах. Мережа координує незалежні ноди, які надають пропускну здатність, сховище та обчислювальні ресурси в обмін на PIPE, нативний токен мережі. PIPE використовується для пропускної здатності, зберігання та обчислювальні потужності, при цьому використання підтверджується криптографічним доказом, а модель спалювання в кредити безпосередньо пов'язує споживання токенів з мережевою активністю.

Люди також запитують: Інші запитання про Pipe Network Скільки сьогодні коштує Pipe Network (PIPE)? Актуальна ціна PIPE у USD становить 0,08997 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна PIPE до USD? $ 0,08997 . Перегляньте Поточна ціна PIPE до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Pipe Network? Ринкова капіталізація PIPE — $ 9,00M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція PIPE? Циркуляційна пропозиція PIPE — 100,00M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) PIPE? PIPE досяг історичної максимальної ціни у 0,34291515733046557 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PIPE? Історична мінімальна ціна PIPE становила 0,05288812467524619 USD . Який обсяг торгівлі PIPE? Актуальний обсяг торгівлі PIPE за 24 години — $ 80,26K USD . Чи підніметься ціна PIPE цього року? PIPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PIPE для поглибленого аналізу.

