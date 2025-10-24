Актуальна ціна Pipe Network сьогодні становить 0.08997 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PIPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PIPE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Pipe Network сьогодні становить 0.08997 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PIPE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PIPE на MEXC вже зараз.

Логотип Pipe Network

Курс Pipe Network (PIPE)

Актуальна ціна 1 PIPE до USD:

+1,31%1D
Графік ціни Pipe Network (PIPE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 18:32:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Pipe Network (PIPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,30%

+1,31%

+3,79%

+3,79%

Актуальна ціна Pipe Network (PIPE) становить $ 0,08997. За останні 24 години PIPE торгувався між мінімумом у $ 0,08673 і максимумом у $ 0,09317, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIPE становить $ 0,34291515733046557, тоді як його історичний мінімум — $ 0,05288812467524619.

Що стосується короткострокових результатів, то PIPE змінився на +0,30% за останню годину, +1,31% за 24 години та на +3,79% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pipe Network (PIPE)

No.1172

10,00%

SOL

Поточна ринкова капіталізація Pipe Network — $ 9,00M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 80,26K. Циркуляційна пропозиція PIPE — 100,00M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 89,97M.

Історія ціни Pipe Network (PIPE) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Pipe Network за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0011634+1,31%
30 днів$ +0,03997+79,94%
60 днів$ +0,03997+79,94%
90 днів$ +0,03997+79,94%
Зміна ціни Pipe Network сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни PIPE на $ +0,0011634 (+1,31%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Pipe Network за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,03997 (+79,94%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Pipe Network за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник PIPE змінився на $ +0,03997 (+79,94%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Pipe Network за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,03997 (+79,94%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Pipe Network (PIPE)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Pipe Network зараз.

Що таке Pipe Network (PIPE)

Pipe Network — це децентралізована периферійна суперхмара, яка поєднує надання контенту, зберігання та обчислення штучного інтелекту (ШІ) у глобальну інфраструктуру без потреби у дозволах. Мережа координує незалежні ноди, які надають пропускну здатність, сховище та обчислювальні ресурси в обмін на PIPE, нативний токен мережі. PIPE використовується для пропускної здатності, зберігання та обчислювальні потужності, при цьому використання підтверджується криптографічним доказом, а модель спалювання в кредити безпосередньо пов'язує споживання токенів з мережевою активністю.

Проєкт Pipe Network доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Pipe Network. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу PIPE, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Pipe Network у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Pipe Network безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Pipe Network (USD)

Скільки коштуватиме Pipe Network (PIPE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Pipe Network (PIPE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Pipe Network.

Перегляньте прогноз ціни Pipe Network вже зараз!

Токеноміка Pipe Network (PIPE)

Розуміння токеноміки Pipe Network (PIPE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PIPE зараз!

Як купити Pipe Network (PIPE)

Шукаєте як купити Pipe Network? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Pipe Network на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

PIPE до місцевих валют

1 Pipe Network (PIPE) до VND
2 367,56055
1 Pipe Network (PIPE) до AUD
A$0,1376541
1 Pipe Network (PIPE) до GBP
0,0674775
1 Pipe Network (PIPE) до EUR
0,0773742
1 Pipe Network (PIPE) до USD
$0,08997
1 Pipe Network (PIPE) до MYR
RM0,3796734
1 Pipe Network (PIPE) до TRY
3,7751412
1 Pipe Network (PIPE) до JPY
¥13,67544
1 Pipe Network (PIPE) до ARS
ARS$133,4857899
1 Pipe Network (PIPE) до RUB
7,3028649
1 Pipe Network (PIPE) до INR
7,8984663
1 Pipe Network (PIPE) до IDR
Rp1 499,4994002
1 Pipe Network (PIPE) до PHP
5,2749411
1 Pipe Network (PIPE) до EGP
￡E.4,2816723
1 Pipe Network (PIPE) до BRL
R$0,4840386
1 Pipe Network (PIPE) до CAD
C$0,125958
1 Pipe Network (PIPE) до BDT
10,994334
1 Pipe Network (PIPE) до NGN
131,3427045
1 Pipe Network (PIPE) до COP
$351,4453125
1 Pipe Network (PIPE) до ZAR
R.1,5609795
1 Pipe Network (PIPE) до UAH
3,7598463
1 Pipe Network (PIPE) до TZS
T.Sh.224,3635872
1 Pipe Network (PIPE) до VES
Bs19,07364
1 Pipe Network (PIPE) до CLP
$85,11162
1 Pipe Network (PIPE) до PKR
Rs25,4003304
1 Pipe Network (PIPE) до KZT
48,2922972
1 Pipe Network (PIPE) до THB
฿2,9465175
1 Pipe Network (PIPE) до TWD
NT$2,7737751
1 Pipe Network (PIPE) до AED
د.إ0,3301899
1 Pipe Network (PIPE) до CHF
Fr0,0710763
1 Pipe Network (PIPE) до HKD
HK$0,6990669
1 Pipe Network (PIPE) до AMD
֏34,3262541
1 Pipe Network (PIPE) до MAD
.د.م0,8304231
1 Pipe Network (PIPE) до MXN
$1,655448
1 Pipe Network (PIPE) до SAR
ريال0,3373875
1 Pipe Network (PIPE) до ETB
Br13,5863697
1 Pipe Network (PIPE) до KES
KSh11,6232243
1 Pipe Network (PIPE) до JOD
د.أ0,06378873
1 Pipe Network (PIPE) до PLN
0,3274908
1 Pipe Network (PIPE) до RON
лв0,3931689
1 Pipe Network (PIPE) до SEK
kr0,8439186
1 Pipe Network (PIPE) до BGN
лв0,1511496
1 Pipe Network (PIPE) до HUF
Ft30,1804365
1 Pipe Network (PIPE) до CZK
1,8839718
1 Pipe Network (PIPE) до KWD
د.ك0,02753082
1 Pipe Network (PIPE) до ILS
0,2960013
1 Pipe Network (PIPE) до BOB
Bs0,6198933
1 Pipe Network (PIPE) до AZN
0,152949
1 Pipe Network (PIPE) до TJS
SM0,8304231
1 Pipe Network (PIPE) до GEL
0,2438187
1 Pipe Network (PIPE) до AOA
Kz82,0139529
1 Pipe Network (PIPE) до BHD
.د.ب0,03382872
1 Pipe Network (PIPE) до BMD
$0,08997
1 Pipe Network (PIPE) до DKK
kr0,5785071
1 Pipe Network (PIPE) до HNL
L2,3563143
1 Pipe Network (PIPE) до MUR
4,0954344
1 Pipe Network (PIPE) до NAD
$1,5582804
1 Pipe Network (PIPE) до NOK
kr0,9005997
1 Pipe Network (PIPE) до NZD
$0,1565478
1 Pipe Network (PIPE) до PAB
B/.0,08997
1 Pipe Network (PIPE) до PGK
K0,3787737
1 Pipe Network (PIPE) до QAR
ر.ق0,3265911
1 Pipe Network (PIPE) до RSD
дин.9,0824715
1 Pipe Network (PIPE) до UZS
soʻm1 083,9756543
1 Pipe Network (PIPE) до ALL
L7,485504
1 Pipe Network (PIPE) до ANG
ƒ0,1610463
1 Pipe Network (PIPE) до AWG
ƒ0,161946
1 Pipe Network (PIPE) до BBD
$0,17994
1 Pipe Network (PIPE) до BAM
KM0,1511496
1 Pipe Network (PIPE) до BIF
Fr264,60177
1 Pipe Network (PIPE) до BND
$0,1160613
1 Pipe Network (PIPE) до BSD
$0,08997
1 Pipe Network (PIPE) до JMD
$14,3996985
1 Pipe Network (PIPE) до KHR
361,3249182
1 Pipe Network (PIPE) до KMF
Fr38,14728
1 Pipe Network (PIPE) до LAK
1 955,8695261
1 Pipe Network (PIPE) до LKR
රු27,2303202
1 Pipe Network (PIPE) до MDL
L1,5222924
1 Pipe Network (PIPE) до MGA
Ar401,6512716
1 Pipe Network (PIPE) до MOP
P0,7179606
1 Pipe Network (PIPE) до MVR
1,376541
1 Pipe Network (PIPE) до MWK
MK155,657097
1 Pipe Network (PIPE) до MZN
MT5,7499827
1 Pipe Network (PIPE) до NPR
रु12,6110949
1 Pipe Network (PIPE) до PYG
633,56874
1 Pipe Network (PIPE) до RWF
Fr130,36653
1 Pipe Network (PIPE) до SBD
$0,7395534
1 Pipe Network (PIPE) до SCR
1,2487836
1 Pipe Network (PIPE) до SRD
$3,5709093
1 Pipe Network (PIPE) до SVC
$0,7845384
1 Pipe Network (PIPE) до SZL
L1,5573807
1 Pipe Network (PIPE) до TMT
m0,314895
1 Pipe Network (PIPE) до TND
د.ت0,2636121
1 Pipe Network (PIPE) до TTD
$0,6081972
1 Pipe Network (PIPE) до UGX
Sh313,45548
1 Pipe Network (PIPE) до XAF
Fr50,74308
1 Pipe Network (PIPE) до XCD
$0,242919
1 Pipe Network (PIPE) до XOF
Fr50,74308
1 Pipe Network (PIPE) до XPF
Fr9,17694
1 Pipe Network (PIPE) до BWP
P1,2028989
1 Pipe Network (PIPE) до BZD
$0,17994
1 Pipe Network (PIPE) до CVE
$8,538153
1 Pipe Network (PIPE) до DJF
Fr15,92469
1 Pipe Network (PIPE) до DOP
$5,7292896
1 Pipe Network (PIPE) до DZD
د.ج11,7032976
1 Pipe Network (PIPE) до FJD
$0,2042319
1 Pipe Network (PIPE) до GNF
Fr775,5414
1 Pipe Network (PIPE) до GTQ
Q0,6873708
1 Pipe Network (PIPE) до GYD
$18,7704411
1 Pipe Network (PIPE) до ISK
kr10,97634

Ресурс Pipe Network

Щоб дізнатися більше про Pipe Network, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтPipe Network
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Pipe Network

Скільки сьогодні коштує Pipe Network (PIPE)?
Актуальна ціна PIPE у USD становить 0,08997 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PIPE до USD?
Поточна ціна PIPE до USD — $ 0,08997. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Pipe Network?
Ринкова капіталізація PIPE — $ 9,00M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PIPE?
Циркуляційна пропозиція PIPE — 100,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PIPE?
PIPE досяг історичної максимальної ціни у 0,34291515733046557 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PIPE?
Історична мінімальна ціна PIPE становила 0,05288812467524619 USD.
Який обсяг торгівлі PIPE?
Актуальний обсяг торгівлі PIPE за 24 години — $ 80,26K USD.
Чи підніметься ціна PIPE цього року?
PIPE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PIPE для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Pipe Network (PIPE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

