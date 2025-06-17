Ціна PHDKitty (PHDKITTY)
Поточна ціна PHDKitty (PHDKITTY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 111,05K USD. Ціна PHDKITTY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PHDKitty:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PHDKitty протягом дня — -32,28%
- циркуляційна пропозиція – 999,83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PHDKitty до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PHDKitty до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PHDKitty до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PHDKitty до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-32,28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PHDKitty: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,37%
-32,28%
+69,59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PHDKitty is a Solana-based token created by the viral TikTok account @phdkitty, which has earned over 40 million views and 500,000+ followers. The account makes financial and economic education fun and accessible, especially for kids, through short, humorous videos. By combining various different humors, memes, and practical knowledge, PHDKitty is helping redefine what it means to “learn” without stress.
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