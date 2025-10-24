Інформація щодо ціни NETWORKCITIES (CITIES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00196208$ 0,00196208 $ 0,00196208 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,55% Зміна ціни (1 дн.) -9,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -24,92%

Актуальна ціна NETWORKCITIES (CITIES) становить --. За останні 24 години CITIES торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CITIES становить $ 0,00196208, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CITIES змінився на +1,55% за останню годину, -9,03% за 24 години та на -24,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NETWORKCITIES (CITIES)

Ринкова капіталізація $ 473,52K$ 473,52K $ 473,52K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 473,52K$ 473,52K $ 473,52K Циркуляційне постачання 999,95M 999,95M 999,95M Загальна пропозиція 999 953 262,5074646 999 953 262,5074646 999 953 262,5074646

Поточна ринкова капіталізація NETWORKCITIES — $ 473,52K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CITIES — 999,95M, зі загальною пропозицією 999953262.5074646. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 473,52K.