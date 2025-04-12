Ціна MOP (MOP)
Поточна ціна MOP (MOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.94K USD. Ціна MOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MOP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MOP протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 990.22M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MOP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MOP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MOP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MOP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.03%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MOP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.83%
+1.03%
-54.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project is about a character called MOP. He is the mascot of the token and is aiming to supply the whole of the Abstract ecosystem with Mops. Right now on our website certain NFT collections can equip Mops to their NFTs and the plan is to expand that so that everyone can have a Mop. The original meme started from Luca Netz saying him, pudgy penguins and abstract will Mop all of the competition. Aim is to build a community and brand around our character.
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