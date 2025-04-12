Сьогоднішня ціна MOP (MOP)

Поточна ціна MOP (MOP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.94K USD. Ціна MOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MOP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MOP протягом дня — +1.03%

- циркуляційна пропозиція – 990.22M USD

Отримуйте оновлення цін MOP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MOP.