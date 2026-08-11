Сьогоднішня ціна MAP Technical Forecasting

Поточна ціна MAP Technical Forecasting (MAPTF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAPTF до USD становить $ 0 за MAPTF.

MAP Technical Forecasting наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 65 782, з циркуляційною пропозицією у 1,00B MAPTF. Протягом останніх 24 годин MAPTF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MAPTF змінився на -0,59% за останню годину та на +13,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MAP Technical Forecasting (MAPTF)

Ринкова капіталізація $ 65,78K$ 65,78K $ 65,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 65,78K$ 65,78K $ 65,78K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MAP Technical Forecasting — $ 65,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAPTF — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 65,78K.