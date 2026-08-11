Сьогоднішня ціна Hyperware

Поточна ціна Hyperware (HYPR) сьогодні становить $ 0,00641779, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HYPR до USD становить $ 0,00641779 за HYPR.

Hyperware наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 391 763, з циркуляційною пропозицією у 61,04M HYPR. Протягом останніх 24 годин HYPR торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0401776, тоді як історичний мінімум — $ 0,00641567.

У короткостроковій динаміці HYPR змінився на -- за останню годину та на -3,11% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,63.

Ринкова інформація щодо Hyperware (HYPR)

Ринкова капіталізація $ 391,76K$ 391,76K $ 391,76K Обсяг (за 24 год) $ 10,63$ 10,63 $ 10,63 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,42M$ 6,42M $ 6,42M Циркуляційне постачання 61,04M 61,04M 61,04M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hyperware — $ 391,76K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,63. Циркуляційна пропозиція HYPR — 61,04M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,42M.