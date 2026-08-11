Яка зараз ціна Hooked Protocol?

Hooked Protocol (HOOK) торгують за ₴0.1682089236374616000000, що відображає зміну ціни на рівні 6.45% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Hooked Protocol у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Binance Launchpad,Gaming Platform,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Sequoia Capital Portfolio, HOOK часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують HOOK сьогодні?

За останні 24 години HOOK зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Hooked Protocol?

Сьогодні в обігу знаходиться 287749232.57 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг HOOK?

Наразі Hooked Protocol займає ринковий рейтинг №2813 з ринковою капіталізацією ₴47529119.80992556800000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Hooked Protocol за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 6.45% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Hooked Protocol порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Gaming (GameFi),BNB Chain Ecosystem,Metaverse,Binance Launchpad,Gaming Platform,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio,Sequoia Capital Portfolio HOOK демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.