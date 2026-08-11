Сьогоднішня ціна harmonybot

Поточна ціна harmonybot (CHAOS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHAOS до USD становить $ 0 за CHAOS.

harmonybot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51 059, з циркуляційною пропозицією у 95,64B CHAOS. Протягом останніх 24 годин CHAOS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHAOS змінився на -- за останню годину та на -0,96% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо harmonybot (CHAOS)

Ринкова капіталізація $ 51,06K$ 51,06K $ 51,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51,06K$ 51,06K $ 51,06K Циркуляційне постачання 95,64B 95,64B 95,64B Загальна пропозиція 95 635 601 604,63074 95 635 601 604,63074 95 635 601 604,63074

Поточна ринкова капіталізація harmonybot — $ 51,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHAOS — 95,64B, зі загальною пропозицією 95635601604.63074. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51,06K.