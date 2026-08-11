Сьогоднішня ціна Gitnull

Поточна ціна Gitnull (GNULL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GNULL до USD становить $ 0 за GNULL.

Gitnull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21,993, з циркуляційною пропозицією у 100.00B GNULL. Протягом останніх 24 годин GNULL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GNULL змінився на -- за останню годину та на -1.90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Gitnull (GNULL)

Ринкова капіталізація $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21.99K$ 21.99K $ 21.99K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Gitnull — $ 21.99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GNULL — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21.99K.