Сьогоднішня ціна Bitcoin Printer (BRRR)

Поточна ціна Bitcoin Printer (BRRR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,11K USD. Ціна BRRR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Bitcoin Printer:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Bitcoin Printer протягом дня — +2,94%

- циркуляційна пропозиція – 969,80M USD

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