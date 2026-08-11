Яка зараз ціна BasedAI?

BasedAI торгують за ₴0.5901445312669864800000, що відображає зміну ціни на рівні 54.83% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як BASEDAI порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 54.83% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо BASEDAI перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як BasedAI виглядає у порівнянні з токенами категорії Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents?

У сегменті Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,AI Agents BASEDAI демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація BasedAI?

Ринкова капіталізація ₴21050491.73040070560000 розташовує BASEDAI на #3365 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.4927244764586016160000 до ₴0.690812861614872480000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують BASEDAI?

BasedAI згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку BASEDAI?

З 35669420.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.