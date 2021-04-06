Токеноміка Alien Worlds Trilium (TLM) Дізнайтеся ключову інформацію про Alien Worlds Trilium (TLM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Alien Worlds Trilium (TLM) Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay. Офіційний вебсайт: https://alienworlds.io Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1JiA97Y3JZMcC6HG2VPXEiZDd7UtA5yJSRUY2DQ5VSRI/edit?usp=sharing Оглядач блокчейну: https://wax.bloks.io/tokens/TLM-wax-alien.worlds Купити TLM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Alien Worlds Trilium (TLM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Alien Worlds Trilium (TLM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,58M $ 23,58M $ 23,58M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 5,85B $ 5,85B $ 5,85B FDV (повністю розведена вартість): $ 40,34M $ 40,34M $ 40,34M Історичний максимум: $ 7,2 $ 7,2 $ 7,2 Історичний мінімум: $ 0,003505173460773351 $ 0,003505173460773351 $ 0,003505173460773351 Поточна ціна: $ 0,004034 $ 0,004034 $ 0,004034 Дізнайтеся більше про ціну Alien Worlds Trilium (TLM)

Токеноміка Alien Worlds Trilium (TLM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Alien Worlds Trilium (TLM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TLM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TLM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TLM, досліджуйте ціну токена TLM в реальному часі!

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