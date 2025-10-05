Актуальна ціна Timeworx.io сьогодні становить 0.004089 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TIX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TIX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Timeworx.io сьогодні становить 0.004089 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TIX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TIX на MEXC вже зараз.

Курс Timeworx.io (TIX)

Актуальна ціна 1 TIX до USD:

$0,004089
$0,004089$0,004089
+1,03%1D
Графік ціни Timeworx.io (TIX) в реальному часі
Інформація щодо ціни Timeworx.io (TIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00403
$ 0,00403$ 0,00403
Мін. за 24 год
$ 0,004113
$ 0,004113$ 0,004113
Макс. за 24 год

$ 0,00403
$ 0,00403$ 0,00403

$ 0,004113
$ 0,004113$ 0,004113

--
----

--
----

-0,03%

+1,03%

-0,76%

-0,76%

Актуальна ціна Timeworx.io (TIX) становить $ 0,004089. За останні 24 години TIX торгувався між мінімумом у $ 0,00403 і максимумом у $ 0,004113, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TIX становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то TIX змінився на -0,03% за останню годину, +1,03% за 24 години та на -0,76% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Timeworx.io (TIX)

--
----

$ 22,86K
$ 22,86K$ 22,86K

$ 2,04M
$ 2,04M$ 2,04M

--
----

500 000 000
500 000 000 500 000 000

BSC

Поточна ринкова капіталізація Timeworx.io — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 22,86K. Циркуляційна пропозиція TIX — --, зі загальною пропозицією 500000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,04M.

Історія ціни Timeworx.io (TIX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Timeworx.io за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00004169+1,03%
30 днів$ -0,00038-8,51%
60 днів$ +0,00003+0,73%
90 днів$ -0,003885-48,73%
Зміна ціни Timeworx.io сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни TIX на $ +0,00004169 (+1,03%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Timeworx.io за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,00038 (-8,51%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Timeworx.io за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник TIX змінився на $ +0,00003 (+0,73%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Timeworx.io за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,003885 (-48,73%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Timeworx.io (TIX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Timeworx.io зараз.

Що таке Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io — це рівень обробки даних для Nextgen AI, який зосереджений на місії революціонізувати обробку даних шляхом поєднання децентралізації, штучного інтелекту та людського інтелекту для надання масштабованих, ефективних та прозорих рішень.

Проєкт Timeworx.io доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Timeworx.io. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу TIX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Timeworx.io у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Timeworx.io безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Timeworx.io (USD)

Скільки коштуватиме Timeworx.io (TIX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Timeworx.io (TIX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Timeworx.io.

Перегляньте прогноз ціни Timeworx.io вже зараз!

Токеноміка Timeworx.io (TIX)

Розуміння токеноміки Timeworx.io (TIX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TIX зараз!

Як купити Timeworx.io (TIX)

Шукаєте як купити Timeworx.io? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Timeworx.io на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

TIX до місцевих валют

Ресурс Timeworx.io

Щоб дізнатися більше про Timeworx.io, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтTimeworx.io
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Timeworx.io

Скільки сьогодні коштує Timeworx.io (TIX)?
Актуальна ціна TIX у USD становить 0,004089 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TIX до USD?
Поточна ціна TIX до USD — $ 0,004089. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Timeworx.io?
Ринкова капіталізація TIX — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TIX?
Циркуляційна пропозиція TIX — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TIX?
TIX досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TIX?
Історична мінімальна ціна TIX становила -- USD.
Який обсяг торгівлі TIX?
Актуальний обсяг торгівлі TIX за 24 години — $ 22,86K USD.
Чи підніметься ціна TIX цього року?
TIX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TIX для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Timeworx.io (TIX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Вартості маржинальних ф’ючерсів MEXC: можливості та виклики отримання подвійного доходу від торгівлі

October 3, 2025

Розумна торгівля, нульові комісії: як AI-підтримувані ордери MEXC змінюють гру

October 3, 2025

GameFi 2.0: Чому токенна економіка вирішить майбутнє блокчейн-ігор

October 3, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

