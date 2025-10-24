Актуальна ціна NUMINE сьогодні становить 0.05785 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NUMI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NUMI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна NUMINE сьогодні становить 0.05785 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни NUMI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни NUMI на MEXC вже зараз.

Логотип NUMINE

Курс NUMINE (NUMI)

Актуальна ціна 1 NUMI до USD:

-2,67%1D
USD
Графік ціни NUMINE (NUMI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:08:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни NUMINE (NUMI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

$ 0,14584954023080834
$ 0,14584954023080834$ 0,14584954023080834

$ 0,05744415316709247
$ 0,05744415316709247$ 0,05744415316709247

-0,73%

-2,67%

-21,97%

-21,97%

Актуальна ціна NUMINE (NUMI) становить $ 0,05785. За останні 24 години NUMI торгувався між мінімумом у $ 0,05762 і максимумом у $ 0,06007, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум NUMI становить $ 0,14584954023080834, тоді як його історичний мінімум — $ 0,05744415316709247.

Що стосується короткострокових результатів, то NUMI змінився на -0,73% за останню годину, -2,67% за 24 години та на -21,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо NUMINE (NUMI)

No.1167

16,17%

BSC

Поточна ринкова капіталізація NUMINE — $ 9,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 102,63K. Циркуляційна пропозиція NUMI — 161,78M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 57,85M.

Історія ціни NUMINE (NUMI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на NUMINE за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0015886-2,67%
30 днів$ -0,03135-35,15%
60 днів$ +0,00785+15,70%
90 днів$ +0,00785+15,70%
Зміна ціни NUMINE сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни NUMI на $ -0,0015886 (-2,67%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни NUMINE за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,03135 (-35,15%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни NUMINE за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник NUMI змінився на $ +0,00785 (+15,70%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни NUMINE за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00785 (+15,70%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для NUMINE (NUMI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни NUMINE зараз.

Що таке NUMINE (NUMI)

NUMINE має на меті об'єднати весь контент світу — ігри, відео, музику, книги тощо — у світі блокчейну.

Проєкт NUMINE доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями NUMINE. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу NUMI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про NUMINE у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі NUMINE безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни NUMINE (USD)

Скільки коштуватиме NUMINE (NUMI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів NUMINE (NUMI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо NUMINE.

Перегляньте прогноз ціни NUMINE вже зараз!

Токеноміка NUMINE (NUMI)

Розуміння токеноміки NUMINE (NUMI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена NUMI зараз!

Як купити NUMINE (NUMI)

Шукаєте як купити NUMINE? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати NUMINE на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

NUMI до місцевих валют

Ресурс NUMINE

Щоб дізнатися більше про NUMINE, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтNUMINE
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про NUMINE

Скільки сьогодні коштує NUMINE (NUMI)?
Актуальна ціна NUMI у USD становить 0,05785 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна NUMI до USD?
Поточна ціна NUMI до USD — $ 0,05785. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація NUMINE?
Ринкова капіталізація NUMI — $ 9,36M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція NUMI?
Циркуляційна пропозиція NUMI — 161,78M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) NUMI?
NUMI досяг історичної максимальної ціни у 0,14584954023080834 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) NUMI?
Історична мінімальна ціна NUMI становила 0,05744415316709247 USD.
Який обсяг торгівлі NUMI?
Актуальний обсяг торгівлі NUMI за 24 години — $ 102,63K USD.
Чи підніметься ціна NUMI цього року?
NUMI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни NUMI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 12:08:10 (UTC+8)

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

