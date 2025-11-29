NetX: Економічна мережа на основі ШІ, що керується RWA, поєднує блокчейн і реальну цінність NetX — це блокчейн-екосистема нового покоління, побудована на довірених обчисленнях та захищеній мережі Layer-1, створена для забезпечення модульної економічної інфраструктури. Завдяки ШІ та протоколу MCP вона надає інтелектуальну підтримку для dApp та фінансових операцій. У межах екосистеми NetX усі проекти можуть безперешкодно використовувати токени, що підкріплені реальними активами (RWA), для платежів і розрахунків, включаючи регульовані стейблкоїни, токенізовані фінансові інструменти та матеріальні активи. NetX створює безшовний зв’язок між інноваціями на блокчейні та реальною економікою, сприяючи злиттю Web3 і глобальної мережі цінностей.