Згідно з вашим прогнозом, NetX потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ 0.8732 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, NetX потенційно може зрости на 5.00% і досягти торгової ціни у $ 0.91686 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна NETX на 2027 рік становить $ 0.962703 з темпом зростання у 10.25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна NETX на 2028 рік становить $ 1.0108 з темпом зростання у 15.76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NETX у 2029 році становить $ 1.0613, а темп зростання складає 21.55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна NETX у 2030 році становить $ 1.1144, а темп зростання складає 27.63%.

У 2040 році ціна NetX потенційно може зрости на 107.89% і досягти торгової ціни у $ 1.8153.

У 2050 році ціна NetX потенційно може зрости на 238.64% і досягти торгової ціни у $ 2.9569.