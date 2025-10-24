Актуальна ціна LITAS сьогодні становить 0.261 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LITAS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LITAS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна LITAS сьогодні становить 0.261 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LITAS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LITAS на MEXC вже зараз.

Курс LITAS (LITAS)

Актуальна ціна 1 LITAS до USD:

$0,261
-6,18%1D
-6,18%1D
USD
Графік ціни LITAS (LITAS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:58:15 (UTC+8)

Інформація щодо ціни LITAS (LITAS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,2598
$ 0,2598$ 0,2598
Мін. за 24 год
$ 0,2805
$ 0,2805$ 0,2805
Макс. за 24 год

$ 0,2598
$ 0,2598$ 0,2598

$ 0,2805
$ 0,2805$ 0,2805

--
----

--
----

0,00%

-6,18%

+4,77%

+4,77%

Актуальна ціна LITAS (LITAS) становить $ 0,261. За останні 24 години LITAS торгувався між мінімумом у $ 0,2598 і максимумом у $ 0,2805, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LITAS становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то LITAS змінився на 0,00% за останню годину, -6,18% за 24 години та на +4,77% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо LITAS (LITAS)

--
----

$ 23,62K
$ 23,62K$ 23,62K

$ 26,10M
$ 26,10M$ 26,10M

--
----

100 000 000
100 000 000 100 000 000

ETH

Поточна ринкова капіталізація LITAS — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 23,62K. Циркуляційна пропозиція LITAS — --, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,10M.

Історія ціни LITAS (LITAS) у USD

Відстежуйте зміни ціни на LITAS за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,017192-6,18%
30 днів$ -0,1885-41,94%
60 днів$ +0,0585+28,88%
90 днів$ +0,061+30,50%
Зміна ціни LITAS сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни LITAS на $ -0,017192 (-6,18%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни LITAS за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,1885 (-41,94%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни LITAS за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник LITAS змінився на $ +0,0585 (+28,88%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни LITAS за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,061 (+30,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для LITAS (LITAS)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни LITAS зараз.

Що таке LITAS (LITAS)

Litas lets people invest their digital assets into real-economy SME loans. In return, companies get funds in euros. As these loans get repaid over time, investors can earn regular monthly returns.

Проєкт LITAS доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями LITAS. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу LITAS, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про LITAS у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі LITAS безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни LITAS (USD)

Скільки коштуватиме LITAS (LITAS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів LITAS (LITAS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо LITAS.

Перегляньте прогноз ціни LITAS вже зараз!

Токеноміка LITAS (LITAS)

Розуміння токеноміки LITAS (LITAS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LITAS зараз!

Як купити LITAS (LITAS)

Шукаєте як купити LITAS? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати LITAS на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

LITAS до місцевих валют

1 LITAS (LITAS) до VND
6 868,215
1 LITAS (LITAS) до AUD
A$0,39933
1 LITAS (LITAS) до GBP
0,19575
1 LITAS (LITAS) до EUR
0,22446
1 LITAS (LITAS) до USD
$0,261
1 LITAS (LITAS) до MYR
RM1,10142
1 LITAS (LITAS) до TRY
10,97505
1 LITAS (LITAS) до JPY
¥39,672
1 LITAS (LITAS) до ARS
ARS$387,23787
1 LITAS (LITAS) до RUB
21,25062
1 LITAS (LITAS) до INR
22,92102
1 LITAS (LITAS) до IDR
Rp4 349,99826
1 LITAS (LITAS) до PHP
15,29982
1 LITAS (LITAS) до EGP
￡E.12,41838
1 LITAS (LITAS) до BRL
R$1,40418
1 LITAS (LITAS) до CAD
C$0,3654
1 LITAS (LITAS) до BDT
31,8942
1 LITAS (LITAS) до NGN
381,02085
1 LITAS (LITAS) до COP
$1 019,53125
1 LITAS (LITAS) до ZAR
R.4,52313
1 LITAS (LITAS) до UAH
10,90719
1 LITAS (LITAS) до TZS
T.Sh.649,25316
1 LITAS (LITAS) до VES
Bs55,332
1 LITAS (LITAS) до CLP
$246,906
1 LITAS (LITAS) до PKR
Rs73,68552
1 LITAS (LITAS) до KZT
140,09436
1 LITAS (LITAS) до THB
฿8,55819
1 LITAS (LITAS) до TWD
NT$8,0388
1 LITAS (LITAS) до AED
د.إ0,95787
1 LITAS (LITAS) до CHF
Fr0,20619
1 LITAS (LITAS) до HKD
HK$2,02797
1 LITAS (LITAS) до AMD
֏99,57933
1 LITAS (LITAS) до MAD
.د.م2,40903
1 LITAS (LITAS) до MXN
$4,8024
1 LITAS (LITAS) до SAR
ريال0,97875
1 LITAS (LITAS) до ETB
Br39,41361
1 LITAS (LITAS) до KES
KSh33,63246
1 LITAS (LITAS) до JOD
د.أ0,185049
1 LITAS (LITAS) до PLN
0,95004
1 LITAS (LITAS) до RON
лв1,14057
1 LITAS (LITAS) до SEK
kr2,44818
1 LITAS (LITAS) до BGN
лв0,43848
1 LITAS (LITAS) до HUF
Ft87,70122
1 LITAS (LITAS) до CZK
5,46534
1 LITAS (LITAS) до KWD
د.ك0,079866
1 LITAS (LITAS) до ILS
0,85869
1 LITAS (LITAS) до BOB
Bs1,79829
1 LITAS (LITAS) до AZN
0,4437
1 LITAS (LITAS) до TJS
SM2,40903
1 LITAS (LITAS) до GEL
0,70731
1 LITAS (LITAS) до AOA
Kz238,79151
1 LITAS (LITAS) до BHD
.د.ب0,098136
1 LITAS (LITAS) до BMD
$0,261
1 LITAS (LITAS) до DKK
kr1,67823
1 LITAS (LITAS) до HNL
L6,83559
1 LITAS (LITAS) до MUR
11,88072
1 LITAS (LITAS) до NAD
$4,52052
1 LITAS (LITAS) до NOK
kr2,60478
1 LITAS (LITAS) до NZD
$0,45153
1 LITAS (LITAS) до PAB
B/.0,261
1 LITAS (LITAS) до PGK
K1,09881
1 LITAS (LITAS) до QAR
ر.ق0,94743
1 LITAS (LITAS) до RSD
дин.26,34795
1 LITAS (LITAS) до UZS
soʻm3 144,57759
1 LITAS (LITAS) до ALL
L21,7152
1 LITAS (LITAS) до ANG
ƒ0,46719
1 LITAS (LITAS) до AWG
ƒ0,4698
1 LITAS (LITAS) до BBD
$0,522
1 LITAS (LITAS) до BAM
KM0,43848
1 LITAS (LITAS) до BIF
Fr767,601
1 LITAS (LITAS) до BND
$0,33669
1 LITAS (LITAS) до BSD
$0,261
1 LITAS (LITAS) до JMD
$41,77305
1 LITAS (LITAS) до KHR
1 048,19166
1 LITAS (LITAS) до KMF
Fr110,664
1 LITAS (LITAS) до LAK
5 673,91293
1 LITAS (LITAS) до LKR
රු78,99426
1 LITAS (LITAS) до MDL
L4,41612
1 LITAS (LITAS) до MGA
Ar1 165,17708
1 LITAS (LITAS) до MOP
P2,08278
1 LITAS (LITAS) до MVR
3,9933
1 LITAS (LITAS) до MWK
MK451,5561
1 LITAS (LITAS) до MZN
MT16,68051
1 LITAS (LITAS) до NPR
रु36,58437
1 LITAS (LITAS) до PYG
1 837,962
1 LITAS (LITAS) до RWF
Fr378,189
1 LITAS (LITAS) до SBD
$2,14542
1 LITAS (LITAS) до SCR
3,60441
1 LITAS (LITAS) до SRD
$10,35909
1 LITAS (LITAS) до SVC
$2,27592
1 LITAS (LITAS) до SZL
L4,51791
1 LITAS (LITAS) до TMT
m0,9135
1 LITAS (LITAS) до TND
د.ت0,76473
1 LITAS (LITAS) до TTD
$1,76436
1 LITAS (LITAS) до UGX
Sh909,324
1 LITAS (LITAS) до XAF
Fr147,204
1 LITAS (LITAS) до XCD
$0,7047
1 LITAS (LITAS) до XOF
Fr147,204
1 LITAS (LITAS) до XPF
Fr26,622
1 LITAS (LITAS) до BWP
P3,48957
1 LITAS (LITAS) до BZD
$0,522
1 LITAS (LITAS) до CVE
$24,7689
1 LITAS (LITAS) до DJF
Fr46,197
1 LITAS (LITAS) до DOP
$16,62048
1 LITAS (LITAS) до DZD
د.ج33,9561
1 LITAS (LITAS) до FJD
$0,59769
1 LITAS (LITAS) до GNF
Fr2 249,82
1 LITAS (LITAS) до GTQ
Q1,99404
1 LITAS (LITAS) до GYD
$54,45243
1 LITAS (LITAS) до ISK
kr31,842

Ресурс LITAS

Щоб дізнатися більше про LITAS, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтLITAS
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про LITAS

Скільки сьогодні коштує LITAS (LITAS)?
Актуальна ціна LITAS у USD становить 0,261 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LITAS до USD?
Поточна ціна LITAS до USD — $ 0,261. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація LITAS?
Ринкова капіталізація LITAS — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LITAS?
Циркуляційна пропозиція LITAS — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LITAS?
LITAS досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LITAS?
Історична мінімальна ціна LITAS становила -- USD.
Який обсяг торгівлі LITAS?
Актуальний обсяг торгівлі LITAS за 24 години — $ 23,62K USD.
Чи підніметься ціна LITAS цього року?
LITAS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LITAS для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для LITAS (LITAS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

1 LITAS = 0,261 USD

