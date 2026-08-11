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Поточна ціна CKBTC сьогодні становить 0.9992 UAH. Ринкова капіталізація CKBTC становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін CKBTC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна CKBTC сьогодні становить 0.9992 UAH. Ринкова капіталізація CKBTC становить -- UAH. Відстежуйте оновлення цін CKBTC до UAH у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CKBTC

Інформація про ціну CKBTC

Що таке CKBTC

Whitepaper CKBTC

Офіційний вебсайт CKBTC

Токеноміка CKBTC

Прогноз ціни CKBTC

Історія CKBTC

Посібник з купівлі CKBTC

Конвертація CKBTC у фіатну валюту

Спот CKBTC

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Курс CKBTC (CKBTC)

Актуальна ціна 1 CKBTC до UAH:

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1D
UAH
Графік ціни CKBTC (CKBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:05:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна CKBTC

Поточна ціна CKBTC (CKBTC) сьогодні становить ₴ 0.9992, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CKBTC до UAH становить ₴ 0.9992 за CKBTC.

CKBTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CKBTC. Протягом останніх 24 годин CKBTC торгувався між ₴ 0.9992 (мінімум) та ₴ 0.9992 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CKBTC змінився на 0.00% за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 0,00.

Ринкова інформація щодо CKBTC (CKBTC)

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CKBTC

Поточна ринкова капіталізація CKBTC — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 0,00. Циркуляційна пропозиція CKBTC — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни CKBTC у UAH

Діапазон зміни цін за 24 години:
₴ 0.9992
₴ 0.9992₴ 0.9992
Мін. за 24 год
₴ 0.9992
₴ 0.9992₴ 0.9992
Макс. за 24 год

₴ 0.9992
₴ 0.9992₴ 0.9992

₴ 0.9992
₴ 0.9992₴ 0.9992

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0.00%

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0.00%

0.00%

Історія ціни CKBTC (CKBTC) у UAH

Відстежуйте зміни ціни на CKBTC за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (UAH)Зміна (%)
Сьогодні----
30 днів₴ +0.0002+0.02%
60 днів₴ +0.0002+0.02%
90 днів₴ 00.00%
Зміна ціни CKBTC сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни CKBTC на -- (--), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни CKBTC за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на ₴ +0.0002 (+0.02%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни CKBTC за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник CKBTC змінився на ₴ +0.0002 (+0.02%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни CKBTC за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на ₴ 0 (0.00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для CKBTC (CKBTC)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни CKBTC зараз.

Прогноз ціни CKBTC

Прогноз ціни CKBTC (CKBTC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CKBTC у 2030 році становить ₴ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни CKBTC (CKBTC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна CKBTC потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у ₴ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне CKBTC у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CKBTC на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни CKBTC.

Як купити та інвестувати CKBTC в Україна

Готові розпочати торгівлю з CKBTC? Купівля CKBTC на MEXC — це швидка та зручна процедура для початківців. Ви можете почати торгувати миттєво, як тільки зробите свою першу купівлю. Щоб дізнатися більше, перегляньте наш повний посібник про те, як купити CKBTC. Нижче наведено короткий огляд на 5 кроків, який допоможе вам розпочати процес купівлі CKBTC (CKBTC).

Крок 1

Зареєструйте акаунт і пройдіть KYC

Спочатку зареєструйте акаунт і пройдіть KYC на MEXC. Ви можете зробити це на офіційному вебсайті MEXC або в застосунку MEXC за допомогою свого номера телефону або адреси електронної пошти.
Крок 2

Додайте USDT, USDC або USDE до свого гаманця

USDT, USDC і USDE полегшують торгівлю на MEXC. Ви можете купити USDT, USDC і USDE за допомогою банківського переказу, позабіржової торгівлі або P2P-торгівлі.
Крок 3

Перейдіть на сторінку спотової торгівлі

На вебсайті MEXC клацніть "Спот" на верхній панелі та знайдіть бажані токени.
Крок 4

Виберіть токени

Маючи в доступі більше -- токенів, ви можете легко купити Bitcoin, Ethereum та популярні токени.
Крок 5

Завершіть купівлю

Введіть кількість токенів або еквівалент у вашій місцевій валюті. Натисніть «Купити», і CKBTC буде миттєво зараховано на ваш гаманець.
Посібник з купівлі CKBTC (CKBTC)

Що ви можете зробити з CKBTC

Володіння CKBTC відкриває вам більше можливостей для купівлі та утримання. Ви можете торгувати BTC на сотнях ринків, отримувати пасивні винагороди завдяки продуктам безстрокового стейкінгу та заощаджень або використовувати професійні торгові інструменти для збільшення кількості своїх активів. Незалежно від того, чи ви новачок, чи професійний і досвідчений інвестор, MEXC дозволяє легко максимізувати ваш криптопотенціал. Нижче наведено чотири найкращі способи максимально використати ваші токени Bitcoin.

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Купівля CKBTC (CKBTC) на MEXC означає більше цінності за ваші гроші. Як одна з платформ з найнижчими комісіями на ринку, MEXC допомагає вам зменшити витрати вже з першої угоди.

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Що таке CKBTC (CKBTC)

ckBTC дозволяє використовувати ваш Bitcoin як сучасний цифровий актив: швидкі транзакції з низькою комісією, безперебійна інтеграція застосунків та повний контроль над вашими коштами, без необхідності передавати їх третім особам. Це найбезпечніший цифровий двійник Bitcoin, оскільки він повністю ончейн, має нативну підтримку реальними BTC 1:1 та не залежить від мостів, контрактів типу «обгортання» (wrapping) або кастодіальних сервісів, які можуть вийти з ладу або бути скомпрометованими. Він побудований на Internet Computer та захищений передовою криптографією, яка забезпечує пряму взаємодію з мережею Bitcoin.

Ресурс CKBTC

Щоб дізнатися більше про CKBTC, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтCKBTC
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про CKBTC

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:05:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для CKBTC (CKBTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про CKBTC

CKBTC USDT (ф'ючерсна торгівля)

Відкрийте лонг або шорт позицію CKBTC з кредитним плечем. Досліджуйте ф'ючерсну торгівлю CKBTCUSDT на MEXC та заробляйте на ринкових коливаннях.

Торгівля на ринках CKBTC (CKBTC) на MEXC

Досліджуйте спотові та ф'ючерсні ринки, переглядайте ціну та обсяги CKBTC у режимі реального часу і безпосередньо торгуйте.

Пари
Ціна
Зміна за 24 год
Обсяг за 24 год
CKBTC/BTC
₴44.854088
₴44.854088₴44.854088
0.00%
0.00 (USDT)

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₴129.503161₴129.503161

+60.17%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₴23.6058554
₴23.6058554₴23.6058554

+37.71%

The Black Bull

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ANSEM

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₴9.5337382₴9.5337382

+19.53%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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1 CKBTC = 44.854088 UAH