Сьогоднішня ціна CKBTC

Поточна ціна CKBTC (CKBTC) сьогодні становить ₴ 0.9992, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CKBTC до UAH становить ₴ 0.9992 за CKBTC.

CKBTC наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні --, з циркуляційною пропозицією у -- CKBTC. Протягом останніх 24 годин CKBTC торгувався між ₴ 0.9992 (мінімум) та ₴ 0.9992 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить --, тоді як історичний мінімум — --.

У короткостроковій динаміці CKBTC змінився на 0.00% за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив ₴ 0,00.

Ринкова інформація щодо CKBTC (CKBTC)

Ринкова капіталізація ---- -- Обсяг (за 24 год) ₴ 0,00₴ 0,00 ₴ 0,00 Повністю розведена ринкова капіталізація ₴ 0.00₴ 0.00 ₴ 0.00 Циркуляційне постачання ---- -- Загальна пропозиція ---- -- Публічний блокчейн CKBTC

Поточна ринкова капіталізація CKBTC — --, з обсягом торгівлі за 24 години у ₴ 0,00. Циркуляційна пропозиція CKBTC — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.