Vadeli İşlemler Alım Satım Rehberi (Websitesi)





Vadeli işlemler, yatırımcıların esnek bir şekilde kaldıraç kullanarak long ve short işlemlerde marjinlerinin bir kısmını kilitledikleri ve küçük yatırımlardan yüksek getiri elde etmeyi amaçladıkları kripto para piyasasının önemli bir parçasıdır. Bu içerik, yeni kullanıcıların kolayca vadeli işlemlere adım atabilmesi için ayrıntılı bir genel bakış sunmayı amaçlamaktadır.





MEXC'de vadeli işlemler, USDT-M sürekli vadeli işlemleri ve Coin-M sürekli vadeli işlemleri olarak ikiye ayrılır. Bu içerikte, websitesi üzerinden USDT-M vadeli işlemleri baz alınacaktır. Vadeli işlem gerçekleştirirken mobil uygulamayı kullanmayı tercih ederseniz, ayrıntılı bilgi edinmek için " MEXC Vadeli İşlem Kılavuzu (Uygulama) " başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.









Vadeli işlem yapmadan önce, vadeli işlem hesabınızın ilgili varlıklara, yani USDT'ye sahip olduğundan emin olun. Vadeli işlem cüzdanınızda USDT yoksa, spot varlıklardan transfer yapabilirsiniz. Bu transfer işlemleri için herhangi bir ücret alınmamaktadır.





Resmi MEXC websitesinde hesabınıza giriş yapın. Sağ üst köşede bulunan [Cüzdan] seçeneğine tıklayın. Ardından, [Vadeli İşlem] seçeneğini seçin.









Varlıkları, spot cüzdanınızdan vadeli işlem cüzdanınıza aktarmak için sağ tarafta bulunan [Transfer] seçeneğine tıklayın. [Kripto] bölümünden USDT'yi seçin ve [Miktar] bölümüne aktarmak istediğiniz miktarı girin. İşlemi tamamlamak için [Transfer Et] seçeneğine tıklayın.













[Pozisyon Modu], [Marjin Modu] ve [Kaldıraç Modu] vadeli işlemlerdeki kâr ve zararlarınızı önemli ölçüde etkileyebileceğinden, bir emir oluşturmak için aşağıdaki adımları izlemeniz önerilir:





[Pozisyon Modu], [Marjin Modu] ve [Kaldıraç Modu] ayarlarınızı yapın.

Emir modunu seçin.

Parametreleri ayarlayın.

[Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birini seçerek emrinizi tamamlayın.









MEXC'deki pozisyon modu, hedge modu ve tek yönlü mod olarak ikiye ayrılır. Aralarındaki fark, bir işlem çifti için aynı anda hem long hem de short pozisyon tutup tutamayacağınızdır.





Örneğin, BTC/USDT sürekli vadeli işlemlerinde alım satım yapmayı planlıyorsanız, hedge modunda BTC/USDT vadeli işlem çifti için aynı anda hem long hem de short pozisyon tutabilirsiniz. Tek yönlü modda ise yalnızca long veya yalnızca short pozisyon tutabilirsiniz.





MEXC websitesinde, üst menü çubuğunda bulunan [Vadeli İşlemler] seçeneğine tıklayın. Ardından, alım satım sayfasına girmek için [Sürekli Vadeli İşlemler] bölümünden [USDT-M Sürekli Vadeli İşlemleri] seçeneğini seçin. Alım satım sayfasında, BTC/USDT sürekli vadeli işlem çiftini seçin.





Tercihler sayfasını açmak için sağ üst köşede bulunan ayarlar [⚙️] simgesine tıklayın.









Tercihler sayfasında, Alım Satım ayarları bölümünden [Pozisyon Modu] seçeneğini seçin ve [Hedge Modu] veya [Tek Yönlü Mod] seçeneklerinden birini seçin. Seçiminizi yaptıktan sonra, ayarları kaydetmek için [Onayla] seçeneğine tıklayın. Bu içerikte, örnek olarak hedge modu kullanılacaktır.





Halihazırda açık pozisyonlarınız veya verilmiş emirleriniz varsa pozisyon modunu ayarlayamayacağınızı unutmayın.













MEXC platformunda iki marjin modu bulunur: çapraz marjin ve izole marjin





Çapraz marjin modunda, pozisyonu korumak ve likidasyondan kaçınmak için ilgili uzlaştırma kriptosundaki mevcut tüm bakiyeleri pozisyon marjini olarak kullanırsınız. Bu marjin modunda, varlık net değeri sürdürme marjini gereksinimini karşılamak için yetersizse, zorunlu likidasyon tetiklenir. Pozisyon zorunlu likidasyona uğrarsa, ilgili kripto para birimindeki tüm varlıkları kaybedersiniz.





İzole marjin modunda, emir tetiklendiğinde her emrin pozisyonu bağımsız olarak hesaplanır. Marjin eklemeniz gerekirse, diğer izole veya çapraz marjin hesaplarında yeterli varlığınız olsa bile, sistem o işlem çiftine otomatik olarak marjin eklemez ve manuel olarak marjin eklemeniz gerekir.





Marjin modu ayarları penceresini açmak için MEXC vadeli işlemler sayfasının sağ tarafında bulunan [Çapraz] veya [İzole] seçeneğine tıklayın. Ayarlarınızı seçin ve etkinleştirmek için [Onayla] seçeneğine tıklayın. Bu içerikte, örnek olarak çapraz marjin modu kullanılacaktır.





Marjin modu ayarlarının mevcut pozisyonlar ve emirler için geçerli olmadığını lütfen unutmayın.













MEXC'de kaldıraç modları Basit Mod ve Gelişmiş Mod olarak ikiye ayrılır. Aralarındaki fark, long ve short pozisyonların aynı veya farklı çarpanlar ve marjin modları ile kaldıraç kullanıp kullanmamasında yatmaktadır.





Tercihler sayfasını açmak için alım satım sayfasının sağ üst köşesinde bulunan ayarlar simgesine [⚙️] tıklayın. Alım satım ayarları bölümünde bulunan [Kaldıraç Modu] seçeneğine tıklayın. Ardından, [Basit Mod] veya [Gelişmiş Mod] seçeneklerinden birini seçin ve [Onayla] seçeneğine tıklayın.









Bu içerikte, örnek olarak Gelişmiş Mod kullanılacaktır. Gelişmiş mod, long ve short pozisyonların farklı kaldıraç çarpanları ve marjin modları kullanmasına olanak tanır. Aşağıdaki görselde gösterildiği gibi, long pozisyon izole marjin modunda 25x kaldıraç kullanırken, short pozisyon çapraz marjin modunda 20x kaldıraç kullanır.













MEXC'de, limit emri, piyasa emri, tetikleme emri, takip eden zarar durdur emri ve yalnızca yayınla emri olmak üzere beş farklı emir modu bulunur. Bu emir modları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz " Farklı Türlerde Vadeli İşlem Emirleri Verme " başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.









Bu içerikte, limit emri kullanarak emir oluşturma süreci gösterilecektir.





Marjin modunu [Çapraz], kaldıraç oranını [20x] olarak ayarlayın ve [Limit] seçeneğini seçin. Aşağıda bulunan [Fiyat] alanına hedef fiyatı girin. Bu örnekte, fiyat 65.000 USDT ve [Miktar] %49 olarak kullanılacaktır. Emri tamamlamak için aşağıda bulunan [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birine tıklayın.













Eğer emriniz henüz tetiklenmediyse aşağıdaki görselde gösterildiği gibi alt tarafta bulunan [Açık Emirler] bölümünden kontrol edebilirsiniz. Emriniz tetiklendiyse, emrinizi [Açık Pozisyonlar] bölümünden kontrol edebilirsiniz.













Emriniz tetiklendiyse ve kâr veya zararla sonuçlandıysa beklentilerinize göre pozisyonunuzu aktif olarak [Kapatabilirsiniz]. Ayrıca emir vermeden önce veya sonra TP/SL işlevlerini ayarlayarak pozisyonunuzu önceden [Kapatabilirsiniz]. Daha fazla bilgi için lütfen " Vadeli İşlemlerde Kâr Al ve Zarar Durdur Emirleri " başlıklı içeriğimize göz atın.









Zorunlu likidasyon, pasif bir likidasyon durumudur. MEXC, zararların yatırdığınız marjini aşmamasını sağlar. Mevcut marjin, pozisyonu korumak için gereken tutarın altına düştüğünde işleme alınmayan kısım zorla kapatılır. Daha fazla bilgi için lütfen " Zorunlu Likidasyon Nedir? " başlıklı içeriğimize göz atın.





Vadeli işlemler, sürekli öğrenmeyi ve piyasa koşullarına göre stratejik ayarlamalar yapmayı gerektirir. Yeni başlayanlar için riskleri etkili bir şekilde yönetmek, pozisyonları duyarlı bir şekilde dağıtmak, başkalarının tavsiyelerine körü körüne uymaktan kaçınmak ve bireysel kararlar doğrultusunda alım satım yapmak çok önemlidir.



