Zorunlu Likidasyon Nedir?









Zorunlu likidasyon, marjininiz sürdürme marjini seviyesine ulaştığında gerçekleşir. Bu durum, pozisyonunuzun likidite edilmesine yol açar ve bu da tüm sürdürme marjininin kaybına neden olur. Adil fiyat, likidasyon fiyatına ulaştığında, genellikle "likidasyon" olarak bilinen bir süreç olan zorunlu likidasyon tetiklenir.





Zorunlu likidasyon genellikle yüksek piyasa oynaklığının yaşandığı dönemlerde vadeli işlemlerde meydana gelir. Varlık fiyatları önemli ölçüde dalgalandığında, yatırımcıların hesap bakiyeleri sürdürme marjini gereksinimlerini karşılamayabilir. Borsalar, bu durumu çözmek için önceden belirlenmiş kurallara göre otomatik olarak zorunlu likidasyonu başlatır.





Örneğin, bir kullanıcı belirli bir değerde kripto varlık satın almak için kaldıraçlı alım satım gerçekleştirirse, ancak yetersiz marjinle sonuçlanan bir fiyat düşüşü yaşarsa, alım satım platformu marjin açığını kapatmak için pozisyonun bir kısmını veya tamamını otomatik olarak satar.





MEXC, yetersiz likidite veya piyasa manipülasyonundan kaynaklanan zorunlu likidasyonu önlemek için adil fiyat belirleme sistemi kullanmaktadır.













Likidasyon Koşulu: Pozisyon Marjini + Değişken PNL ≤ Sürdürme Marjini





Long Pozisyon: Likidasyon Fiyatı = (Sürdürme Marjini - Pozisyon Marjini + Ortalama Açılış Fiyatı x Miktar x Büyüklük) / (Miktar x Büyüklük)





Short Pozisyon: Likidasyon Fiyatı = (Ortalama Açılış Fiyatı x Miktar x Büyüklük - Sürdürme Marjini + Pozisyon Marjini) / (Miktar x Büyüklük)





Not: İşlem ücretleri buraya dahil edilmemiştir.









Çapraz marjin modunda, kullanıcının mevcut marjininin tamamı pozisyon marjini olarak kullanılır. Ancak, çapraz marjin modunda, kârlı pozisyonların gerçekleşmemiş PNL değerinin diğer pozisyonlar için marjin olarak kullanılamayacağına dikkat etmek önemlidir.





Yukarıdaki formüllerden, pozisyon marjinini manuel olarak artırarak giriş fiyatına olan mesafenin artırılabileceğini görebiliriz. Bu nedenle, daha yüksek likidasyon riskiyle karşı karşıya kalan kullanıcılar, marjinlerini manuel şekilde artırarak bu riski azaltabilir.









Zorunlu likidasyon tetiklendiğinde, sistem şu adımlara göre ilerleyecektir: emir iptallerinin gerçekleştirilmesi, long ve short pozisyonlar arasında kendi kendine alım satım, kademeli likidasyon ve ardından likidasyon. Bu yaklaşım, tüm pozisyonların tamamen likidite edilmesini önleyerek ve kullanıcılar için riski azaltarak kullanıcı risk limitlerine dayalı kademeli likidasyon sağlar.





3.1 Emir iptalinin gerçekleştirilmesi: Çapraz marjin modunda, hesaptaki mevcut tüm emirler iptal edilir. İzole marjin modundayken, otomatik marjin ekleme etkinleştirilirse, vadeli işlem çifti için mevcut tüm emirler iptal edilir. Emir iptal işlemi gerçekleştirildikten sonra marjin oranı hâlâ %100'den büyük veya eşit ise bir sonraki adıma geçilir.





3.2 Long ve short pozisyonlar arasında kendi kendine alım satım: Hem long hem de short yönlerdeki eş zamanlı çapraz marjin pozisyonları, kendi kendine alım satım yaparak azaltılır. (Bu adım yalnızca çapraz marjin modunda zorunlu likidasyon işlemi sırasında uygulanabilir.) Kendi kendine alım satımı gerçekleştirdikten sonra, marjin oranı hâlâ %100'den büyük veya %100'e eşitse, süreç bir sonraki adıma geçer.





3.3 Kademeli likidasyon: Kullanıcının pozisyonu en düşük risk limiti kademesindeyse, süreç doğrudan bir sonraki adıma geçer. Kullanıcının pozisyonunun risk limiti kademesi Kademe 1'den yüksekse düşürülmesi gerekir. Bu, mevcut kademedeki pozisyonun bir kısmının likidasyon motoru tarafından iflas fiyatından devralınacağı ve risk limiti kademesinin azaltılacağı anlamına gelir. Daha sonra marjin oranı, düşüş sonrası sürdürme marjini oranına göre yeniden hesaplanır. Marjin oranı hâlâ %100'den büyük veya %100'e eşitse, süreç en düşük kademeye ulaşılana kadar risk kademesini daha da düşürmeye devam eder.





3.4 Likidasyon: Pozisyon en düşük seviyede ancak marjin oranı %100'den büyük veya buna eşitse, kalan pozisyon likidasyon motoru tarafından iflas fiyatı üzerinden devralınır. (Likidasyon devralma işlemi eşleştirme sistemini atlar, bu nedenle iflas fiyatı piyasa alım satım kayıtlarında veya mum grafiğinde görünmez.)









Bir kullanıcının pozisyonu iflas fiyatından likidasyon motoru tarafından devralındığında, piyasada kalan pozisyon iflas fiyatından daha uygun bir fiyattan gerçekleştirilebiliyorsa, kalan marjin sigorta fonuna eklenir.





Pozisyonun iflas fiyatından daha uygun bir fiyatla gerçekleştirilememesi durumunda likidasyondan doğan zarar sigorta fonu ile tazmin edilir. Sigorta fonu zararı karşılamaya yetmiyorsa, likidite edilen pozisyonu otomatik kaldıraç azaltma sistemi devralır.













Marjin ekleyerek veya kaldıracı düşürerek zorunlu likidasyon riskini azaltabilirsiniz, bu da likidasyon fiyatını piyasa fiyatından uzaklaştırır.









Zarar durdur fiyatı belirlemek, zorunlu likidasyondan kaçınmanın etkili bir yoludur. Kayıpları sınırlamaya ve emirlerin likidite edilmesini önlemeye yardımcı olur.





TP/SL emirlerinin, aşırı piyasa oynaklığı veya kapatma için yeterli pozisyon olmaması gibi durumlarda, başarısız olabileceğini unutmamak önemlidir. Başarılı bir şekilde tetiklenirse, pozisyonu kapatmak için bir piyasa emri verilir. Ancak piyasa dalgalanmaları nedeniyle piyasa emri hemen işleme alınmayabilir ve bu da belirlenen fiyattan sapmaya neden olabilir.









Vadeli işlem sayfasındaki ayarlar bölümünden, likidasyon uyarı bildirimlerini etkinleştirin ve marjin oranını ayarlayın. MEXC, bir pozisyonun marjin oranı belirlediğiniz değere ulaştığında veya bu değeri aştığında, pozisyon başına her 30 dakikada bir maksimum bir uyarı ile sizi uyaracaktır.













Kaldıraç araçlarının kullanımı daha fazla kâr elde etmenize yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda bir takım riskleri de beraberinde getirir. Vadeli işlem yaparken, platform tarafından sağlanan araçları kullanarak ve mantıklı alım satım stratejileri benimseyerek zorunlu likidasyondan kaçınabilirsiniz.