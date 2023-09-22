Vadeli İşlemlerde Kâr Al ve Zarar Durdur Emirleri





MEXC'de vadeli işlem yaparken, kâr al ve zarar durdur emri ayarlamak çok önemlidir. Bu emir türleri, MEXC'lilerin varlıklarını daha iyi yönetmelerine, riskleri kontrol etmelerine ve disiplinli alım satım alışkanlıkları geliştirmelerine yardımcı olabilir.









MEXC platformunda, kâr al ve zarar durdur (TP/SL) özelliğinin kullanıldığı iki senaryo vardır: Biri pozisyon açmadan önce ve diğeri pozisyonu tutarken:





Pozisyon açmadan önce TP/SL özelliği, kapatma emri için tetikleme koşullarının (ROE veya PNL) önceden ayarlanması anlamına gelir. Son fiyat, adil fiyat veya endeks fiyatı önceden ayarlanmış tetikleme fiyatına ulaştığında, sistem önceden ayarlanmış tetikleme fiyatı ve miktarına göre en iyi piyasa fiyatından pozisyonu kapatarak kâr elde etmeyi veya zararı durdurmayı amaçlar. Bu ayarlama, kullanıcıların otomatik olarak istedikleri kâr miktarını almalarına veya gereksiz kayıplardan kaçınmalarına olanak tanır.





Pozisyon tutarken TP/SL özelliği, doğrudan bir piyasa fiyatından TP/SL emri ayarlanması anlamına gelir. Bu, Tam Pozisyon veya Kısmi Pozisyon (websitesi) aracılığıyla yapılabilir. Kullanıcılar kapatma emirleri için tetikleyici koşulları (ROE, PNL veya USDT gibi koşullar) önceden ayarlarlar. Son fiyat, adil fiyat veya endeks fiyatı önceden ayarlanmış fiyata ulaştığında, sistem pozisyonu önceden ayarlanmış fiyat ve miktara göre en iyi piyasa fiyatından kapatır.





Not

MEXC, kullanıcıların kâr elde etmesini sağlamak amacıyla piyasanın her iki tarafını da daha iyi kullanmalarına yardımcı olmak için vadeli işlemlere Kâr Al Tersine Çevir ve Zarar Durdur Tersine Çevir özelliklerini eklemiştir.









Bu, açmak üzere olduğunuz pozisyon için TP/SL'nin önceden ayarlanması anlamına gelir. Bir pozisyon açarken, TP/SL ayarları seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ardından, TP/SL için tetikleme fiyat olarak son fiyatı, adil fiyatı veya endeks fiyatını belirleyebilirsiniz. Emir bir limit fiyattan veya piyasa fiyatından (kısmen veya tamamen) işleme alındığında, sistem hemen TP/SL emrini kullanıcı tarafından önceden ayarlanan tetikleme fiyatından verir.





Kullanıcılar üç mod arasından seçim yapabilirler: USDT (tetikleme fiyatı), ROE ve PNL. TP/SL için ROE seçilirse, tetikleme fiyatı ve beklenen PNL, ROE'ye göre hesaplanır, vb.





Sistem, TP/SL emri oluşturmak için ROE veya PNL kullanımını destekler, ancak belirlenen ROE ve PNL yalnızca referans amaçlıdır. İşlem ücretleri, ortalama giriş fiyatındaki değişiklikler ve işlem sırasında fiilen işleme alınan fiyat, gerçek ROE ve PNL'yi etkileyebilir. Bir pozisyona ekleme yapmak ortalama açılış fiyatını değiştirir, ancak TP/SL için tetikleme fiyatı, emir verirken belirlenir ve buna göre değişmez.









Bir pozisyon tutarken, MEXC TP/SL'yi ayarlamak için iki yol sunar: Tam Pozisyon ve Kısmi Pozisyon (websitesi).









Bu özelliği tam pozisyon için kullanırken (ekleme veya azaltma fark etmeksizin), tetikleme koşullarına göre (ROE, PNL veya USDT koşulları gibi) önceden bir kapatma emri ayarlarsınız. Son fiyat, adil fiyat veya endeks fiyatı önceden ayarlanmış fiyata ulaştığında, sistem pozisyonu önceden ayarlanmış fiyat ve miktara göre en iyi piyasa fiyatından kapatır.





Pozisyonu kapatırken, TP/SL emri sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.









Bir pozisyon Kâr Al emri ayarlarken Kâr Al Tersine Çevir seçeneğini işaretlerseniz, Kâr Al emrinin tetiklendiği tüm pozisyonlar kapatıldıktan sonra, aynı sayıda pozisyon piyasa fiyatından ters yönde açılır. Ters yönlü pozisyon emirleri piyasa dalgalanması nedeniyle tam olarak işleme alınamazsa, e-posta, SMS ve uygulama içi bildirimler yoluyla bilgilendirilirsiniz.









Bir pozisyon Zarar Durdur emri ayarlarken Zarar Durdur Tersine Çevir seçeneğini işaretlerseniz, Zarar Durdur emrinin tetiklendiği tüm pozisyonlar kapatıldıktan sonra aynı sayıda pozisyon piyasa fiyatından ters olarak açılır. Ters pozisyon emirleri piyasa dalgalanması nedeniyle tam olarak işleme alınamazsa, e-posta, SMS ve uygulama içi bildirimler yoluyla bilgilendirilirsiniz.









Bu özelliği kısmi pozisyonlar için kullanırken, kullanıcılar kapanış emirlerini tetikleme koşullarına göre (ROE, PNL veya USDT gibi) önceden ayarlayabilirler. Son fiyat, adil fiyat veya endeks fiyatı önceden ayarlanmış fiyata ulaştığında, sistem kısmi pozisyonu önceden ayarlanmış fiyat ve miktara göre en iyi piyasa fiyatından kapatır.





Pozisyonu kapatırken, TP/SL sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.





TP/SL emirleri, piyasa dalgalanması ve kapatılabilir pozisyonların yetersiz olması gibi faktörler nedeniyle işleme alınamayabilir. Tetiklendikten sonra, kapanış emirleri piyasa fiyatından verilir. Ancak piyasa emirleri piyasa dalgalanması nedeniyle işleme alınamayabilir. İşlem fiyatıyla önceden belirlenen fiyat arasında sapma olabilir.





"Açık Pozisyonlar" bölümünden, şu anda sahip olduğunuz kripto için TP/SL emri ayarlamak istiyorsanız "TP/SL" sütununda bulunan [Ekle] seçeneğine tıklayabilirsiniz. İstediğiniz tetikleme koşullarını (ROE, PNL veya USDT) ve miktarı seçtikten sonra emir verebilirsiniz.



































































































































































