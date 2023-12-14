Farklı Türlerde Vadeli İşlem Emirleri Verme





MEXC, vadeli işlemler yatırımcılarına beş farklı emir türü sunar: Limit emirleri, piyasa emirleri, tetikleme emirleri, takip eden zarar durdur emirleri ve yalnızca yayınla emirleri. Her emir türü farklı özelliklere sahiptir. Yatırımcılar, bireysel tercihlerine ve alım satım hedeflerine göre farklı emir yöntemleri seçebilirler.













Limit emri, belirli bir fiyattan alım veya satım emrini ifade eder. Kullanıcıların emir fiyatını belirlemesine olanak tanır ve emir, belirlenen fiyattan veya daha uygun bir fiyattan işleme alınır.





Bir limit emri verilirken, emir defterinde belirtilen emir fiyatıyla eşleşen veya bu fiyatı aşan mevcut emirler varsa, limit emri mevcut en iyi fiyattan hemen işleme alınır. Emir defterinde belirtilen fiyatla eşleşen veya bu fiyatı aşan emirlerin olmaması durumunda limit emri, emir defterine eklenerek işleme alınmayı bekler ve böylece piyasa derinliği artar.









Limit Emirlerinin Avantajları: Belirtilen fiyattan veya daha iyi bir fiyattan işlem yapılmasını sağlar.





Limit Emirlerinin Dezavantajları: Limit emrinin işleme alınacağına dair bir güvence olmamakla birlikte, eşleşme ve işleme alma için bir bekleme süresi içerebilir.









Limit emirleri genellikle belirli bir sabit fiyattan alım veya satım yapmak isteyen kullanıcılar için uygundur. Aşağıda, limit emirlerinin kullanımına ilişkin iki yaygın senaryo yer almaktadır.





1. Senaryo: A kişisi bir vadeli işlem yatırımcısıdır ve BTC için mevcut sürekli vadeli işlem fiyatı 40.000 USDT tutarındadır. A kişisi, 39.000 USDT tutarından alış yapmayı hedefliyorsa, limit emri seçerek fiyat 39.000 USDT tutarına düştüğünde ya da altına indiğinde emrin işleme alınmasını sağlar.





2. Senaryo: BTC için mevcut sürekli vadeli işlem fiyatı 40.000 USDT tutarındadır. A kişisi, 41.000 USDT tutarından satış yapmak istiyorsa bir limit emri seçebilir. Limit emri, fiyat 41.000 USDT tutarına ulaştığında veya aştığında tetiklenecek ve işleme alınacaktır.









Limit emri kullanırken, üç tür geçerlilik süresi olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir: GTC (İptale Kadar Geçerli), IOC (Kalanı İptal Et) ve FOK (Gerçekleşmezse İptal Et).





GTC (İptale Kadar Geçerli Emir): Bu emir, tamamen işleme alınana veya iptal edilene kadar aktif kalır.





IOC (Kalanı İptal Et Emri): Bu emir, belirtilen fiyattan hemen işleme alınamazsa, işleme alınamayan kısım iptal edilir.





FOK (Gerçekleşmezse İptal Et Emri): Bu emir, hemen tam olarak işleme alınamazsa, tamamen iptal edilir.









Websitesi





Vadeli işlemler sayfasında [Limit] seçeneğini seçin. "Fiyat" ve "Miktar" bölümlerini doldurun. Ardından [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birine tıklayın.









Uygulama





Vadeli işlemler sayfasında [Limit] seçeneğini seçin. "Fiyat" ve "Miktar" bölümlerini doldurun. Ardından [Long Aç] ya da [Short Aç] seçeneklerinden birine dokunun.

















Piyasa emri, mevcut en iyi piyasa fiyatından hızlı alım veya satımı içeren bir emir türüdür.









Piyasa Emirlerinin Avantajları: Kullanıcıların fiyatı kendilerinin belirlemesi gerekmez, bu da hızlı bir şekilde emrin işleme alınmasını sağlar.





Piyasa Emirlerinin Dezavantajları: Piyasa emirleri hızlı emir işleme alınmasını sağlasa da, olası ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle işlem fiyatını garanti edemez. Bu durum, beklenen işlem fiyatında sapmalara yol açabilir. Bu tür durumları ortadan kaldırmak için kullanıcılar, fiyat koruma özelliğini etkinleştirebilirler. MEXC'nin fiyat koruma özelliği, yoğun piyasa dalgalanması dönemlerinde kâr al ve zarar durdur emirlerinin anormal tetiklenmesini önlemek ve böylece potansiyel kayıpları azaltmak için tasarlanmıştır.









Piyasa emirleri genellikle mevcut piyasa fiyatından hızlı bir şekilde alım veya satım yapmak için uygundur. Aşağıda, piyasa emirlerinin sıklıkla kullanıldığı iki yaygın senaryo yer almaktadır.





1. Senaryo: BTC'nin sürekli vadeli işlemler fiyatı hızla 40.000 USDT tutarının üzerine çıktığında ve A kişisi, mevcut piyasa oranından hemen bir satın alma işlemi gerçekleştirmek istediğinde, işlemi hızlı bir şekilde kolaylaştırmak için bir piyasa emrini tercih edebilir.





2. Senaryo: Mevcut BTC sürekli vadeli işlemler fiyatı aniden 39.000 USDT tutarının altına düşer ve A kişisi, hızlı bir şekilde satış yapmak ister. Doğrudan BTC sürekli vadeli işlemler piyasa fiyatından işlem yapmaya isteklidir, bu nedenle satışı kolaylaştırmak için bir piyasa emrini tercih edebilir.









Websitesi





Vadeli işlemler sayfasında [Piyasa] seçeneğini seçin. Ardından miktarı girin ve [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birine tıklayın.









Uygulama





Vadeli işlemler sayfasında [Piyasa] seçeneğini seçin. Ardından miktarı girin ve [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birine dokunun.

















Kullanıcılar tetikleme fiyatını, fiyat ve miktarı önceden ayarlayabilirler. Piyasa fiyatı, tetikleme fiyatına ulaştığında sistem, otomatik olarak belirtilen fiyattan bir emri işleme alır. Tetikleme emri, başarıyla tetiklenene kadar pozisyonların veya marjinin kilitlenmesi söz konusu değildir.









Tetikleme Emirlerinin Avantajları: Alım satım sırasında piyasayı takip etmek için harcanan zamanı azaltarak kullanıcıların alım satım noktalarını önceden planlamasına olanak tanır. Böylece, alım satımlarda kârın güvence altına alınmasına veya zararın en aza indirilmesine yardımcı olur.





Tetikleme Emirlerinin Dezavantajları: Bir tetikleme emrinin başarılı bir şekilde tetikleneceğine dair hiçbir garanti yoktur. Pozisyon limitleri veya yetersiz marjin gibi nedenlerden dolayı işleme alınamayabilir.









Tetikleme emirleri, genellikle giriş veya çıkış fiyatlarını önceden belirlemek için kullanılır. Tetikleme emirlerini kullanmak için iki yaygın senaryo aşağıda verilmiştir.





1. Senaryo : A kişisi, çıkış için bir zarar durdur emri ayarlamak ister. BTC sürekli vadeli işlemlerinde ortalama açılış fiyatı 40.000 USDT olan long pozisyon tutarken A kişisi, 39.000 USDT civarında bir destek seviyesi tespit eder. Bu seviyenin aşılmasının daha fazla düşüşe yol açabileceği endişesiyle, bu emir için 39.000 USDT seviyesinde bir zarar durdur emri ayarlamayı tercih eder. A kişisi, "Tetikleme Fiyatını" 39.000 USDT ve "Fiyatı" da 39.000 USDT'lik piyasa fiyatı ya da 39.000 USDT tutarının altındaki bir fiyat olarak belirler. Fiyat 39.000 USDT tutarına düşerse, zarar durdur özelliği etkinleştirilir ve long pozisyonu 39.000 USDT tutarından kapatmak için bir emir verilir.





2. Senaryo: Can, long pozisyon tutmak ister. BTC vadeli işlemlerin mevcut piyasa fiyatı 39.000 USDT iken Can, fiyatın 40.000 USDT tutarının üzerine çıkması halinde önemli bir yükseliş eğilimi olacağı kanaatindedir. Bu durumda, "Tetikleme Fiyatını" 40.000 USDT ve "Fiyatı" 40.000 USDT'lik piyasa fiyatı ya da 40.000 USDT tutarının üzerindeki bir fiyat olarak ayarlayarak long pozisyon açmak için planlı bir emir kullanabilir. Fiyat 40.000 USDT tutarına yükselirse, planlanan emir tetiklenir ve long pozisyon açmak için bir piyasa emri işleme alınır.









Bir Tetikleme Emri kullanırken, üç farklı tetikleme fiyatı türüne dikkat etmek önemlidir: Son Fiyat, Adil Fiyat ve Endeks Fiyatı.





Son Fiyat: MEXC vadeli işlemler emir defterinde gerçek zamanlı olarak işleme alınan fiyatı ifade eder.





Adil Fiyat: Adil fiyat, bireysel platformlardaki anormal piyasa dalgalanmalarının MEXC kullanıcıları için neden olduğu kayıpları önlemek amacıyla geliştirilen bir mekanizmadır. Büyük borsalardan gelen fiyat verilerinin ağırlıklı ortalamasının alınmasıyla hesaplanır ve gerçek piyasa fiyatının daha adil bir şekilde yansıtılmasını sağlar.





Endeks Fiyatı: MEXC, birden fazla ana akım borsanın spot piyasasından fiyatlar seçer. Her bileşene farklı ağırlıklar belirler ve endeks fiyatını buna göre hesaplar.









Websitesi





Vadeli işlemler sayfasında [Tetikleme Emri] seçeneğini seçin. "Tetikleme Fiyatı", "Fiyat" ve "Miktar" bölümlerini doldurun. Ardından [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birine tıklayın.









Uygulama





Vadeli işlemler sayfasında [Tetikleme] seçeneğini seçin. "Tetikleme Fiyatı", "Fiyat" ve "Miktar" bölümlerini doldurun. Ardından [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birine dokunun.

















Takip Eden Zarar Durdur Emri, piyasada bir geri çekilme olması durumunda yatırımcının önceden ayarlanmış emrini piyasaya sunan stratejik bir emirdir. Vadeli işlemler piyasa fiyatı, kullanıcı tanımlı etkinleştirme koşullarını ve geri yükselme oranını karşıladığında emir tetiklenir.





Özel tetikleme fiyatı hesaplamaları: Satış için, fiili tetikleme fiyatı = Tüm Zamanların En Yükseği (ATH) - Geri Yükselme Oranı (fiyat aralığı) veya ATH * (1 - %Geri Yükselme Oranı).





Alış için, fiili tetikleme fiyatı = Tüm Zamanların En Düşüğü (ATL) + Geri Yükselme Oranı veya ATL * (1 + %Geri Yükselme Oranı).





Aynı şekilde, kullanıcılar emir için etkinleştirme fiyatını da seçebilir. Etkinleştirme fiyatı, takip eden zarar durdur emri için tetikleme koşulu olarak kullanılabilir. Belirtilen türün fiyatı, etkinleştirme fiyatına ulaştığında veya bu fiyatı aştığında emir aktif hale gelir. Sistem, ancak etkinleştirme işleminden sonra fiili tetikleme fiyatını hesaplamaya başlar. Etkinleştirme fiyatı boş bırakılırsa, emir verildikten hemen sonra aktif hale gelir. Takip eden zarar durdur emri için etkinleştirme fiyatı aynı zamanda son fiyat, adil fiyat ve endeks fiyatı olarak da sınıflandırılır.









Takip Eden Zarar Durdur Emirlerinin Avantajları: Alım satım stratejilerinde kâr modları ve tekrarlanabilirlik üzerinde kontrol sağlar.





Takip Eden Zarar Durdur Emirlerinin Dezavantajları: Kripto para piyasasındaki şiddetli dalgalanmalar nedeniyle geri yükselme oranı ayarlanmasında zorluklar yaşanmaktadır.









Takip eden zarar durdur emirleri genellikle düşük bir noktadan geri yükselme sırasında alış yapmak veya bir zirveye ulaştıktan sonra geri çekilme sırasında satış yapmak için kullanılır. Aşağıda, takip eden zarar durdur emirlerinin uygulanmasını gösteren iki senaryo örneği yer almaktadır.





1. Senaryo: A kişisi, bir geri yükselme sırasında satın alma gerçekleştirir. BTC sürekli vadeli işlemlerinin mevcut piyasa fiyatı 39.000 USDT tutarına düşerse A kişisi, piyasada düşüşün devam edeceği kanaatindedir, ancak 37.000 USDT civarında potansiyel bir geri yükselme öngörür. Geri yükselme %1 oranına ulaştığında belirli bir miktar satın almayı planlayan A kişisi, takip eden zarar durdur emri için etkinleştirme fiyatını %1 geri yükselme oranı ile 37.000 USDT olarak belirler. Emir yönü, takip eden zarar durdur emrinde long pozisyon açmak için alış olarak ayarlanır.





2. Senaryo: A kişisi, piyasa zirveye ulaştıktan sonra bir geri çekilme sırasında satış yapmayı tercih eder. BTC sürekli vadeli işlemlerin mevcut piyasa fiyatı 40.000 USDT tutarına yükselirse A kişisi sürekli bir piyasa artışı öngörür, ancak 42.000 USDT civarında potansiyel bir geri çekilme bekler. Geri çekilme %1 oranına ulaştığında belirli bir miktar satmayı planlayan A kişisi, takip eden zarar durdur emri stratejisi için etkinleştirme fiyatını %1 geri yükselme oranı ile 42.000 USDT olarak belirler. Emir yönü, takip eden zarar durdur emrinde short pozisyon açmak için satış olarak ayarlanır.









Websitesi





Vadeli işlemler sayfasında [Takip Eden Zarar Durdur] seçeneğini seçin. "Geri yükselme Oranı" ve "Miktar" bölümlerini doldurun. Ardından [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birine tıklayın.









Uygulama





Vadeli işlemler sayfasında [Takip Eden Zarar Durdur] seçeneğini seçin. "Oran" ve "Miktar" bölümlerini doldurun. Ardından [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birine dokunun.

















Yalnızca Yayınla emri, piyasada hemen işleme alınmaz ve kullanıcının piyasa yapıcı olarak kalmasını sağlar. Emir, mevcut bir emirle hemen eşleşirse otomatik olarak iptal edilir.





Piyasa Yapıcı, fiyatını ve miktarını belirleyerek bir limit emri veren ve diğer kullanıcıların bu emirle eşleşmesini bekleyen kişidir. Piyasa Yapıcılar, piyasaya likidite sağlar. Öte yandan, Piyasa Alıcı ise mevcut limit ya da piyasa emirleriyle aktif olarak eşleşerek piyasa likiditesini tüketen kişidir.









Yalnızca Yayınla Emirlerinin Avantajları: MEXC vadeli işlemlerde, piyasa yapıcı emirler için işlem ücreti oranı, piyasa alıcı emirlerine göre önemli ölçüde daha düşüktür. Özellikle Yalnızca Yayınla emrini kullanmak, %0 işlem ücreti oranından yararlanmanızı sağlar.





Yalnızca Yayınla Emirlerinin Dezavantajları: Aktif olarak mevcut emirleri almadan emir vermeyi içerdiğinden, hemen işleme alınma garantisi yoktur.









Yalnızca Yayınla emirleri genellikle likidite sağlayıcılarının işlem ücreti geliri elde etmeleri için bir araç olarak kullanılır. Aşağıda, Yalnızca Yayınla emirlerinin yaygın olarak kullanıldığı iki senaryo yer almaktadır.





1. Senaryo: A kişisinin BTC fiyatı hakkında olumlu bir görüşe sahip olduğunu ve mevcut piyasa emri fiyatının 40.000 USDT olduğunu varsayalım. A kişisi, alış fiyatını mevcut fiyat olan 40.000 USDT tutarının altında 39.000 USDT olarak belirlerse, emir hemen işleme alınmaz. Bu senaryoda, A kişisinin emri başarılı bir şekilde verilir ve A kişisi, bir Piyasa Yapıcı olarak belirlenir. Ancak A kişisi, alış fiyatını 41.000 USDT olarak belirler ve mevcut fiyat olan 40.000 USDT tutarını aşarsa, emir hemen iptal edilir ve A kişisinin Piyasa Yapıcı statüsünü koruması sağlanır.





2. Senaryo: A kişisinin BTC fiyatında düşüş eğilimi olduğunu öngördüğünü varsayalım. BTC için geçerli piyasa emri fiyatı 40.000 USDT tutarındadır. A kişisi, satış fiyatını mevcut 40.000 USDT tutarını aşan 41.000 USDT olarak belirlerse, emir hemen işleme alınmaz. Bu durumda, A kişisinin emri başarılı bir şekilde verilir ve A kişisi Piyasa Yapıcı olarak belirlenir. Ancak A kişisi, satış fiyatını 39.000 USDT olarak belirler ve mevcut 40.000 USDT tutarının altına düşerse, emir hemen iptal edilir ve A kişisinin Piyasa Yapıcı statüsünü koruması sağlanır.









Websitesi Vadeli işlemler sayfasında [Yalnızca Yayınla] seçeneğini seçin. "Fiyat" ve "Miktar" bölümlerini doldurun. Ardından [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birine tıklayın.









Uygulama





Vadeli işlemler sayfasında [Yalnızca Yayınla] seçeneğini seçin. "Fiyat" ve "Miktar" bölümlerini doldurun. Ardından [Long Aç] veya [Short Aç] seçeneklerinden birine dokunun.









Yukarıdaki bilgiler, MEXC vadeli işlemlerdeki beş emir türü için tanımları, avantajları ve dezavantajları, kullanım senaryolarını ve özel talimat içermektedir. Özel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak, en uygun emir türünü denemekten çekinmeyin!



