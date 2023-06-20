MEXC Vadeli İşlem Kılavuzu (Uygulama)





MEXC vadeli işlem alım satımı, MEXC kullanıcılarına kripto para alım satımı için gelişmiş bir yol sunar. Spot alım satımın aksine, vadeli işlem alım satımının özel alım satım mantığı ve açılış yöntemleri bulunur. Bu içerik, vadeli işlem alım satımına yeni başlayan MEXC kullanıcılarının temel vadeli işlem bilgilerini öğrenmesini amaçlamaktadır. Vadeli işlem alım satımına yeni başlayanlar için bir başlangıç kılavuzu görevi görerek, yeni başlayanların vadeli işlem alım satımına başlamasını kolaylaştırır.









MEXC vadeli işlem alım satım platformu USDT-M vadeli işlemleri ve Coin-M vadeli işlemleri olarak ikiye ayrılır:





1. USDT-M vadeli işlem sözleşmeleri USDT cinsinden uzlaştırılır: USDT tutarak MEXC'de birden fazla kripto ile vadeli işlem yapabilirsiniz.





2. Coin-M vadeli işlem sözleşmeleri BTC, ETH gibi kripto para birimleri cinsinden uzlaştırılır.





3. Bu içerikte, örnek olarak USDT-M vadeli işlemleri kullanılacaktır.









Vadeli işlem alım satımına başlamadan önce, vadeli işlem cüzdanınızda yeterli varlık (ör. USDT) olduğundan emin olmalısınız.









1. MEXC uygulamasında [Cüzdan] - [Transfer] seçeneklerine dokunun.





2. Onaylayın: [Spot] cüzdanınızdan [Vadeli] cüzdanınıza varlık aktarın.





3. Kripto para birimini seçin. (Burada örnek olarak [USDT] kullanılmıştır.)





4. Transfer miktarını girin.





5. [Transfer] seçeneğine dokunun.













[Pozisyon Modu], [Marjin Modu] ve [Kaldıraç Modu] vadeli işlem sürecindeki kâr ve zararlarınızı etkileyebileceğinden, MEXC emir verme işlemini tamamlamak için aşağıdaki mantığı izlemenizi önerir:





[Pozisyon Modu], [Marjin Modu] ve [Kaldıraç Modu]'nu ayarlayın → Emir modunu seçin → Parametreleri ayarlayın → Emri onaylayın [Short Aç] / [Long Aç].









1. [Hedge Modu]: Tek bir vadeli işlem çifti için aynı anda hem long hem de short pozisyon açabilirsiniz.





2. [Tek Yönlü Mod]: Tek bir vadeli işlem çifti için yalnızca bir tür pozisyon (long veya short) açabilirsiniz.





3. Örneğin, Hedge modunda, BTC/USDT vadeli işlem çifti için hem long hem de short pozisyon açabilirsiniz. Tek Yönlü modda, BTC/USDT vadeli işlem çifti için yalnızca long veya short pozisyon açabilirsiniz.





4. [Pozisyon Modu] ve Mevcut Pozisyonlar/Emirler arasındaki ilişki: Mevcut pozisyonlarınız veya açık emirleriniz olduğunda, Pozisyon Modu'nun ayarlanmasına izin verilmez.









1. Vadeli işlem sayfasının sağ üst köşesinde bulunan [...] simgesine dokunun.





2. [Tercihler] seçeneğine dokunun.





3. [Pozisyon Modu] seçeneğine dokunun.





4. [Hedge Modu] veya [Tek Yönlü Mod] arasında seçim yapın.













1. İzole Marjin: Bu modda, emir tetiklendiğinde her emir için pozisyon bağımsız olarak hesaplanır. Pozisyon eklemek gerekirse, diğer izole marjin hesaplarında veya çapraz marjin hesaplarında yeterli varlığınız olsa bile, o işlem çifti için otomatik olarak pozisyon eklenmez. Pozisyonları manuel olarak eklemeniz gerekir.





Örnek: İzole marjin modunda, bir kullanıcının vadeli işlem hesabında 1.000 USDT olduğunu, başlangıç marjini olarak yalnızca 200 USDT kullandığını ve Long BTC pozisyonu açtığını varsayalım. Bu şartlarda, likidasyonla karşılaşılması durumunda, kullanıcı hesaptaki tüm USDT bakiyesini değil, yalnızca 200 USDT tutarını kaybeder.





2. Çapraz Marjin: Bu modda, pozisyonunuzu korumak ve likidasyondan kaçınmak için, ilgili uzlaştırma para birimindeki mevcut tüm bakiyeler, pozisyon marjini olarak kullanılır. Çapraz marjin modunda, net varlık değeri sürdürme marjini gereksinimini karşılamak için yetersizse, zorunlu likidasyon tetiklenir. Pozisyon zorunlu likidasyona uğrarsa, ilgili uzlaştırma para birimindeki tüm varlıklar kaybedilir.





Örnek: Çapraz marjin modunda, bir kullanıcının vadeli işlem hesabında 1.000 USDT olduğunu, başlangıç marjini olarak yalnızca 200 USDT kullandığını ve Long BTC pozisyonu açtığını varsayalım. Bu şartlarda, likidasyonla karşılaşılması durumunda, kullanıcı hesabındaki tüm USDT bakiyesini kaybeder.





3. Marjin Modu ve Mevcut Pozisyonlar/Emirler arasındaki ilişki: Marjin modunun ayarlanması mevcut pozisyonları ve açık emirleri etkilemez.









1. Vadeli işlem sayfasının sol üst köşesinde bulunan [İzole] marjin simgesine dokunun.





2. İstediğiniz marjin modunu seçmek için sola veya sağa kaydırın: [İzole] veya [Çapraz].





3. [Tüm vadeli işlemlere aynı anda uygulayın] seçeneğini işaretleyin.





4. [Onayla] seçeneğine dokunun.













1. [Basit Mod]: Bu modda, hem long hem de short pozisyonlar için aynı kaldıraç ve marjin modu kullanılır.





2. [Gelişmiş Mod]: Bu modda, long ve short pozisyonlar için farklı kaldıraç ve marjin modu kullanılır.





Örnek:





[Basit Mod] ile [İzole]/[Çapraz] marjin modunu ve kaldıraç çarpanını doğrudan ayarlayabilirsiniz.









[Gelişmiş Mod] ile, hem long hem de short pozisyonlar için [İzole]/[Çapraz] marjin modunu ve kaldıraç çarpanını ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.









3. Kaldıraç Modu ve Mevcut Pozisyonlar/Emirler arasındaki ilişki: Herhangi bir vadeli işlem çiftinde mevcut pozisyonlar veya açık emirler bulunuyorsa, kaldıraç modunun ayarlanmasına izin verilmez. Kaldıraç modundaki değişiklik tüm vadeli işlem çiftleri için aynı şekilde geçerlidir.









1. Vadeli işlem sayfasının sağ üst köşesinde bulunan [...] simgesine dokunun.





2. [Tercihler] seçeneğine dokunun.





3. [Kaldıraç Modu] seçeneğine dokunun.





4. [Basit Mod] veya [Gelişmiş Mod] arasında seçim yapın.













MEXC'liler için emir vermeyi kolaylaştırmak amacıyla, alım satıma devam etmeden önce vadeli işlem sayfasında mum grafiğinin konumunu yapılandırabilirsiniz.





1. Vadeli işlem sayfasının sağ üst köşesinde bulunan [...] simgesine dokunun.





2. [Tercihler] seçeneğine dokunun.





3. [Alım Satım Sayfasındaki Mum Grafiği] seçeneğine dokunun.





4. [Alt] ya da [Üst] arasında seçim yapın.





5. [Onayla] seçeneğine dokunun.









Ayrıntılı bilgi için lütfen "Vadeli İşlem Tercihleri Nasıl Ayarlanır?" bölümüne bakın.









1. İşlem Mantığı: Fiyatı Ayarlayın → Temel Birimi Ayarlayın → Miktarı Ayarlayın → (İsteğe Bağlı) [Geçerlilik Süresini] Ayarlayın → [Short Aç] / [Long Aç] Emri Verin





2. Limit Emirleri: Temelde, yatırımcılar limit emirlerini kullandıklarında, "düşükten alıp yüksekten satmayı" beklerler. Yani en son piyasa fiyatından daha düşük bir fiyattan long ve en son piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyattan short açarlar.





3. [Limit Emri]'ni seçtiğinizde, [Long Aç] emirlerini yalnızca en son piyasa fiyatından daha düşük bir fiyattan, [Short Aç] emirlerini ise en son piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyattan ayarlayabilirsiniz. Aksi takdirde, piyasa emri olarak işleme alınır





4. Vadeli İşlem Temel Birimleri: BTC, USDT ve Birim.





5. Geçerlilik Süresi: Uygulama kolaylığına göre üç geçerlilik süresi seçeneği aşağıdaki gibi sıralanabilir:





1）GTC (İptale Kadar Geçerli Emir - Emir tamamen işleme alınana kadar veya iptal edilene kadar etkin kalır.)





2）IOC (Kalanı İptal Et Emri - Emir belirtilen fiyattan hemen işleme alınamazsa, iptal edilir.)





3）FOK (Gerçekleşmezse İptal Et - Emrin tamamı işleme alınamazsa, emir hemen iptal edilir.)









1. Fiyatı ayarlayın.





2. Temel birimi ayarlayın.





3. Miktarı ayarlayın.





4. [Geçerlilik Süresini] ayarlayın.





5. [Short Aç] ya da [Long Aç] emri verin.













1. İşlem Mantığı: Temel Birimi Ayarlayın → Miktarı Ayarlayın → (İsteğe Bağlı) MTL (Piyasadan Limite) seçeneğini Ayarlayın → [Short Aç] / [Long Aç] Emri Verin.





2. Piyasa Emirleri: En kolay uygulanabilir emirler olarak, emriniz mevcut en iyi piyasa fiyatından işleme alınır.





3. Vadeli İşlem Temel Birimleri: BTC, USDT ve Birim.





4. MTL (Piyasadan Limite): Emir mevcut en iyi fiyattan işleme alınır ve işleme alınmayan kısım bir limit emrine dönüştürülür. Bu emir türü, emrin tamamının bir piyasa emri ile işleme alınmasının mümkün olmadığı durumlar için uygundur.









1. Temel birimi ayarlayın.





2. Miktarı ayarlayın.





3. (İsteğe bağlı) MTL [Piyasadan Limite] emrini ayarlayın.





4. [Short Aç] ya da [Long Aç] emri verin.













1. İşlem Mantığı: Fiyat türünü (Son Fiyat, Adil Fiyat ve Endeks Fiyatı) ve tetikleme yöntemini (Limit veya Piyasa) ayarlayın → [Tetikleme Fiyatını] Ayarlayın → [Fiyatı] Ayarlayın → Temel Birimi Ayarlayın → Miktarı Ayarlayın → (İsteğe Bağlı) [Geçerlilik Süresini] Ayarlayın → [Short Aç] / [Long Aç] Emri Verin





2. Tetikleme Emirleri, spot alım satımdaki stop-limit emirlerine benzer: [Tetikleme Fiyatı] ve [Fiyat] ayarlayarak, en son piyasa fiyatından daha yüksek bir fiyattan veya en son piyasa fiyatından daha düşük bir fiyattan long veya short pozisyon açabilirsiniz.





3. [Tetikleme Fiyatı] ve [Fiyat] Son Fiyat, Adil Fiyat veya Endeks Fiyatı olarak ayarlanabilir. Tetikleme ve uygulama fiyatları Limit veya Piyasa olabilir.





4. Vadeli İşlem Temel Birimleri: BTC, USDT ve Birim.





5. Geçerlilik Süresi: Uzun Vadeli, 7 Gün ve 24 Saat.









1. Fiyat türünü ayarlayın: Son Fiyat, Adil Fiyat ve Endeks Fiyatı.





2. Tetikleme yöntemini ayarlayın: Limit ya da Piyasa.





3. [Tetikleme Fiyatı]'nı ayarlayın.





4. [Fiyatı] ayarlayın.





5. Temel birimi ayarlayın.





6. Miktarı ayarlayın.





7. (İsteğe bağlı) [Geçerlilik Süresini] ayarlayın.





8. [Short Aç] ya da [Long Aç] emri verin.













1. İşlem Mantığı: [Oranı] veya [Fiyat Aralığını] Seçin → [Oranı] veya [Fiyat Aralığını] Ayarlayın → Temel Birimi Ayarlayın → Miktarı Ayarlayın → (İsteğe Bağlı) [Etkinleştirme Fiyatını] Ayarlayın → [Short Aç / Long Aç] Emri Verin.





2. Takip Eden Zarar Durdur Emirleri, takip etme özelliğine sahip stop-limit emirlerine benzer. Yani, en son piyasa fiyatından daha yüksek ve/veya daha düşük bir fiyattan long ve/veya short açılabilir. [Tetikleme Fiyatı], 10 dakikalık bir zaman dilimi içindeki en yüksek veya en düşük fiyat referans alınarak hesaplanır.





3. Long pozisyonlarda (Long Aç): Tetikleme Fiyatı = (1 + Fiyat Farkı) * Tüm Zamanların En Yüksek Fiyatı (10 dakikalık zaman dilimi). Short pozisyonlarda (Short Aç): Tetikleme Fiyatı = (1 - Fiyat Farkı) * Tüm Zamanların En Düşük Fiyatı (10 dakikalık zaman dilimi).





4. [Etkinleştirme Fiyatı], takip eden emir için etkinleştirme koşuludur. [Etkinleştirme Fiyatı]'nı ayarlamazsanız, son fiyat (veya piyasa fiyatı) [Tetikleme Fiyatı]'na ulaştığında tetikleme emri hemen bir piyasa emri olarak verilir. [Etkinleştirme Fiyatı]'nı ayarlarsanız, [Tetikleme Fiyatı] emir etkinleştirildikten sonra oluşturulur.





5. [Etkinleştirme Fiyatı] Son Fiyat, Adil Fiyat veya Endeks Fiyatı olarak ayarlanabilir.









1. [Oran] veya [Fiyat Aralığını] seçin.





2. [Oran] veya [Fiyat Aralığını] ayarlayın.





3. Temel birimi ayarlayın.





4. Miktarı ayarlayın.





5. (İsteğe Bağlı) [Etkinleştirme Fiyatını] ayarlayın.





6. [Short Aç] ya da [Long Aç] emri verin.













1. İşlem Mantığı: Fiyatı Ayarlayın → Temel Birimi Ayarlayın → Miktarı Ayarlayın → [Short Aç] / [Long Aç] Emri Verin.





2. Yalnızca Yayınla emirleri, yatırımcının her zaman piyasa yapıcı olarak kalmasını sağlar. İşlem gerçekleştiğinde yatırımcı, likidite sağlayıcı olarak işlem ücreti kazanır.





3. Vadeli İşlem Temel Birimleri: BTC, USDT ve Birim.









1. Fiyatı ayarlayın.





2. Temel birimi ayarlayın.





3. Miktarı ayarlayın.





4. [Short Aç] ya da [Long Aç] emri verin.









[Not]: Vadeli işlem emirleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Vadeli işlem emirleri hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, Farklı Türlerde Vadeli İşlem Emirleri Verme - MEXC Akademi













Emriniz tetiklenmediyse, lütfen [Açık Emirler] ve [Emir Geçmişi] bölümlerini kontrol edin.













Emriniz tetiklendiyse, lütfen [Pozisyonlar] bölümünden kontrol edin.













Emriniz tetiklenirse ve kâr veya zararla karşılaşırsanız, beklentilerinize göre doğru zamanda pozisyonu aktif olarak kapatabilirsiniz. Alternatif olarak, emri vermeden önce veya sonra kâr al zarar durdur işlevlerini ayarlayarak pozisyonu aktif olarak kapatabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için şu içeriğe göz atabilirsiniz: Vadeli İşlemlerde Kâr Al ve Zarar Durdur Emri Ayarlama









Zorunlu likidasyon otomatik bir kapatma işlemidir. Kayıpların yatırılan marjini aşmamasını sağlamak için MEXC, mevcut pozisyonu korumak üzere kalan pozisyonların gerekli marjinin altına düştüğünde kalan açık pozisyonları zorla kapatır. Daha fazla bilgi edinmek için şu içeriğe göz atabilirsiniz: Zorunlu Likidasyon Nedir?









Bu içerik, vadeli işlem alım satımındaki üç ana aşamaya ayrıntılı bir genel bakış sağlamaktadır: Varlık transferi, (5 tür) emir verme ve emir takibi. Vadeli işlemlerde ilk kez işlem yaptığınızı göz önünde bulundurarak, her bir emir verme modu temel işlem mantığıyla özetlenmiş ve vadeli işlemlerin karmaşık olması nedeniyle daha sade bir şekilde özetlenmiştir. Bazı içerikler de akış şemaları aracılığıyla açıklayıcı bir şekilde sunulmuştur. Vadeli işlemlerde deneyim kazandıktan sonra, 5 emir türünü işleme alınma zorluklarına göre sınıflandırmak gibi deneyimlerinize dayalı olarak işlem yapma akışınızı basitleştirebilirsiniz. Alım satım deneyimlerinizi daha fazla kullanıcıyla paylaşmak istiyorsanız, resmi Telegram grubumuza katılabilir veya resmi Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.





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