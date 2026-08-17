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ราคาปัจจุบัน Wrapped MinoTari วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WXTM เท่ากับ 307,299 USD ติดตามการอัปเดตราคา WXTM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped MinoTari วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WXTM เท่ากับ 307,299 USD ติดตามการอัปเดตราคา WXTM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped MinoTari ราคา (WXTM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WXTM เป็น USD

$0.00030217
$0.00030217$0.00030217
-0.06%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped MinoTari (WXTM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:23:19 (UTC+8)

ราคา Wrapped MinoTari วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped MinoTari (WXTM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WXTM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ WXTM.

Wrapped MinoTari มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 307,299 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.02B WXTM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WXTM เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00930537 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WXTM เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -30.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 24.08K.

Wrapped MinoTari (WXTM) ข้อมูลการตลาด

$ 307.30K
$ 307.30K$ 307.30K

$ 24.08K
$ 24.08K$ 24.08K

$ 307.30K
$ 307.30K$ 307.30K

1.02B
1.02B 1.02B

1,015,297,247.308995
1,015,297,247.308995 1,015,297,247.308995

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped MinoTari คือ $ 307.30K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 24.08K อุปทานหมุนเวียนของ WXTM คือ 1.02B โดยมีอุปทานรวมที่ 1015297247.308995 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 307.30K

ประวัติราคา Wrapped MinoTari USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00930537
$ 0.00930537$ 0.00930537

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-6.14%

-30.83%

-30.83%

ประวัติราคา Wrapped MinoTari (WXTM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped MinoTari เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped MinoTari เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped MinoTari เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped MinoTari เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.14%
30 วัน$ 0-21.08%
60 วัน$ 0-44.42%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Wrapped MinoTari

การคาดการณ์ราคา Wrapped MinoTari (WXTM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WXTM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped MinoTari (WXTM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped MinoTari อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped MinoTari จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WXTM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped MinoTari

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Wrapped MinoTari (WXTM) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemLayer 1 (L1)Proof of Work (PoW)

เกี่ยวกับ Wrapped MinoTari

ราคาสดของ Wrapped MinoTari คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ -6.14% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ WXTM อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Wrapped MinoTari คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿9924354.22618804182000 Wrapped MinoTari อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

WXTM มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ WXTM มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Wrapped MinoTari คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (1015297247.308995 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Smart Contract Platform,Wrapped-Tokens,Layer 1 (L1),Ethereum Ecosystem,Proof of Work (PoW) และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped MinoTari

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:23:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped MinoTari (WXTM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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