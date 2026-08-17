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ราคาปัจจุบัน Wrapped MANTRA วันนี้ คือ 0.00487338 USD มูลค่าตลาด WMANTRA เท่ากับ 43,830 USD ติดตามการอัปเดตราคา WMANTRA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped MANTRA วันนี้ คือ 0.00487338 USD มูลค่าตลาด WMANTRA เท่ากับ 43,830 USD ติดตามการอัปเดตราคา WMANTRA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped MANTRA ราคา (WMANTRA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WMANTRA เป็น USD

$0.00487332
$0.00487332$0.00487332
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped MANTRA (WMANTRA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:23:04 (UTC+8)

ราคา Wrapped MANTRA วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped MANTRA (WMANTRA) วันนี้ $ 0.00487338, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WMANTRA เป็น USD คือ $ 0.00487338 ต่อ WMANTRA.

Wrapped MANTRA มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 43,830 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.99M WMANTRA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WMANTRA เทรดระหว่าง $ 0.00479516 (ต่ำ) กับ $ 0.00496179 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.071876 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00479516

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WMANTRA เคลื่อนไหว -0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.84% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.10K.

Wrapped MANTRA (WMANTRA) ข้อมูลการตลาด

$ 43.83K
$ 43.83K$ 43.83K

$ 4.10K
$ 4.10K$ 4.10K

$ 43.83K
$ 43.83K$ 43.83K

8.99M
8.99M 8.99M

8,993,766.427894
8,993,766.427894 8,993,766.427894

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped MANTRA คือ $ 43.83K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.10K อุปทานหมุนเวียนของ WMANTRA คือ 8.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 8993766.427894 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 43.83K

ประวัติราคา Wrapped MANTRA USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00479516
$ 0.00479516$ 0.00479516
ต่ำสุด 24h
$ 0.00496179
$ 0.00496179$ 0.00496179
สูงสุด 24h

$ 0.00479516
$ 0.00479516$ 0.00479516

$ 0.00496179
$ 0.00496179$ 0.00496179

$ 0.071876
$ 0.071876$ 0.071876

$ 0.00479516
$ 0.00479516$ 0.00479516

-0.40%

-1.00%

-13.84%

-13.84%

ประวัติราคา Wrapped MANTRA (WMANTRA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped MANTRA เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped MANTRA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0013193716
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped MANTRA เป็น USD เท่ากับ $ -0.0019442573
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped MANTRA เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000000252560531

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.00%
30 วัน$ -0.0013193716-27.07%
60 วัน$ -0.0019442573-39.89%
90 วัน$ +0.00000000252560531+0.00%

การคาดการณ์ราคา Wrapped MANTRA

การคาดการณ์ราคา Wrapped MANTRA (WMANTRA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WMANTRA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped MANTRA (WMANTRA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped MANTRA อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped MANTRA จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WMANTRA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped MANTRA

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Wrapped MANTRA (WMANTRA) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Mantra EVM EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped MANTRA

ราคาปัจจุบันของ Wrapped MANTRA คือเท่าไร?

ราคาสดของ Wrapped MANTRA (WMANTRA) คือ ฿0.1573879166506245684000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Wrapped MANTRA ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Wrapped MANTRA อยู่ในอันดับที่ #-- ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1415508.82278764940000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ WMANTRA มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ WMANTRA คือ 8993766.427894 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Wrapped MANTRA เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Wrapped MANTRA เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿0.1548617678913626488000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿0.1602431558708540022000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Wrapped MANTRA ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Wrapped MANTRA เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿2.32126653312080968000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿0.1548617678913626488000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ WMANTRA ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Wrapped MANTRA?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป -1.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Wrapped-Tokens,Mantra EVM Ecosystem การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped MANTRA

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:23:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped MANTRA (WMANTRA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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