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ราคาปัจจุบัน Wrapped 3ULL วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด W3ULL เท่ากับ 333,913 USD ติดตามการอัปเดตราคา W3ULL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped 3ULL วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด W3ULL เท่ากับ 333,913 USD ติดตามการอัปเดตราคา W3ULL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped 3ULL ราคา (W3ULL)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 W3ULL เป็น USD

$0.00007604
$0.00007604$0.00007604
-0.20%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped 3ULL (W3ULL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:19:04 (UTC+8)

ราคา Wrapped 3ULL วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped 3ULL (W3ULL) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน W3ULL เป็น USD คือ $ 0 ต่อ W3ULL.

Wrapped 3ULL มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 333,913 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.38B W3ULL ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา W3ULL เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น W3ULL เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.71% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Wrapped 3ULL (W3ULL) ข้อมูลการตลาด

$ 333.91K
$ 333.91K$ 333.91K

--
----

$ 333.91K
$ 333.91K$ 333.91K

4.38B
4.38B 4.38B

4,382,626,918.311758
4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped 3ULL คือ $ 333.91K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ W3ULL คือ 4.38B โดยมีอุปทานรวมที่ 4382626918.311758 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 333.91K

ประวัติราคา Wrapped 3ULL USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
$ 0
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สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+0.22%

-10.71%

-10.71%

ประวัติราคา Wrapped 3ULL (W3ULL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped 3ULL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped 3ULL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped 3ULL เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped 3ULL เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.22%
30 วัน$ 0-22.55%
60 วัน$ 0-27.48%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Wrapped 3ULL

การคาดการณ์ราคา Wrapped 3ULL (W3ULL) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ W3ULL ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped 3ULL (W3ULL) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped 3ULL อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped 3ULL จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา W3ULL ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped 3ULL

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Wrapped 3ULL (W3ULL) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped 3ULL

ราคาสดของ Wrapped 3ULL คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 0.21% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ W3ULL อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Wrapped 3ULL คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿10783864.87664824034000 Wrapped 3ULL อยู่ในอันดับที่ #-- ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

W3ULL มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ W3ULL มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Wrapped 3ULL คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (4382626918.311758 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Wrapped-Tokens,Avalanche Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped 3ULL

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:19:04 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped 3ULL (W3ULL)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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