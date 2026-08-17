ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน wQIE วันนี้ คือ 0.02445157 USD มูลค่าตลาด WQIE เท่ากับ 23,810 USD ติดตามการอัปเดตราคา WQIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน wQIE วันนี้ คือ 0.02445157 USD มูลค่าตลาด WQIE เท่ากับ 23,810 USD ติดตามการอัปเดตราคา WQIE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WQIE

ข้อมูลราคา WQIE

WQIE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WQIE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WQIE

โทเคโนมิกส์ WQIE

การคาดการณ์ราคา WQIE

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

wQIE โลโก้

wQIE ราคา (WQIE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WQIE เป็น USD

$0.02445157
$0.02445157$0.02445157
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
wQIE (WQIE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:18:50 (UTC+8)

ราคา wQIE วันนี้

ราคาปัจจุบัน wQIE (WQIE) วันนี้ $ 0.02445157, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WQIE เป็น USD คือ $ 0.02445157 ต่อ WQIE.

wQIE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 23,810 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 968.13K WQIE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WQIE เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.210332 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00401289

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WQIE เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 11.32.

wQIE (WQIE) ข้อมูลการตลาด

$ 23.81K
$ 23.81K$ 23.81K

$ 11.32
$ 11.32$ 11.32

$ 23.81K
$ 23.81K$ 23.81K

968.13K
968.13K 968.13K

968,128.3587
968,128.3587 968,128.3587

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ wQIE คือ $ 23.81K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 11.32 อุปทานหมุนเวียนของ WQIE คือ 968.13K โดยมีอุปทานรวมที่ 968128.3587 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 23.81K

ประวัติราคา wQIE USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.210332
$ 0.210332$ 0.210332

$ 0.00401289
$ 0.00401289$ 0.00401289

--

--

0.00%

0.00%

ประวัติราคา wQIE (WQIE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา wQIE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา wQIE เป็น USD เท่ากับ $ 0.0000000000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา wQIE เป็น USD เท่ากับ $ -0.0195533899
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา wQIE เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0.00000000000.00%
60 วัน$ -0.0195533899-79.96%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา wQIE

การคาดการณ์ราคา wQIE (WQIE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WQIE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา wQIE (WQIE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ wQIE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา wQIE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WQIE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา wQIE

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ wQIE

ราคาปัจจุบันของ wQIE คือเท่าไร?

wQIE ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.7896740375544103226000 โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ WQIE มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา WQIE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ wQIE เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿0E-15 (ต่ำสุด) และ ฿0E-15 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

WQIE มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WQIE มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿6.79276298687136376000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿0.1295980196184424002000 การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ wQIE แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

WQIE เปรียบเทียบกับโทเค็น BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Wrapped-Tokens,Ethereum Ecosystem WQIE มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ wQIE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:18:50 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ wQIE (WQIE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ wQIE

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036747
$0.036747$0.036747

+121.38%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06645
$0.06645$0.06645

-6.64%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001672
$0.001672$0.001672

-31.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008026
$0.008026$0.008026

-8.58%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036747
$0.036747$0.036747

+121.38%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01110
$0.01110$0.01110

+58.34%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002169
$0.0002169$0.0002169

+43.64%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01679
$0.01679$0.01679

+52.63%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1283
$1.1283$1.1283

+48.46%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?