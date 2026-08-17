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ราคาปัจจุบัน Wigger Pig วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PIGGER เท่ากับ 54,762 USD ติดตามการอัปเดตราคา PIGGER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wigger Pig วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PIGGER เท่ากับ 54,762 USD ติดตามการอัปเดตราคา PIGGER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wigger Pig ราคา (PIGGER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PIGGER เป็น USD

$0.00005477
$0.00005477$0.00005477
-16.60%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wigger Pig (PIGGER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:10:51 (UTC+8)

ราคา Wigger Pig วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wigger Pig (PIGGER) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 21.03% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PIGGER เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PIGGER.

Wigger Pig มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 54,762 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.61M PIGGER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PIGGER เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00454289 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PIGGER เคลื่อนไหว -1.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +14.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Wigger Pig (PIGGER) ข้อมูลการตลาด

$ 54.76K
$ 54.76K$ 54.76K

--
----

$ 54.76K
$ 54.76K$ 54.76K

999.61M
999.61M 999.61M

999,608,935.512271
999,608,935.512271 999,608,935.512271

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wigger Pig คือ $ 54.76K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PIGGER คือ 999.61M โดยมีอุปทานรวมที่ 999608935.512271 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 54.76K

ประวัติราคา Wigger Pig USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00454289
$ 0.00454289$ 0.00454289

$ 0
$ 0$ 0

-1.00%

-21.03%

+14.38%

+14.38%

ประวัติราคา Wigger Pig (PIGGER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wigger Pig เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wigger Pig เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wigger Pig เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wigger Pig เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-21.03%
30 วัน$ 0+157.84%
60 วัน$ 0+234.24%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Wigger Pig

การคาดการณ์ราคา Wigger Pig (PIGGER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PIGGER ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wigger Pig (PIGGER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wigger Pig อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wigger Pig จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PIGGER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wigger Pig

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Wigger Pig (PIGGER) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Wigger Pig

ปัจจุบัน Wigger Pig มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ Wigger Pig ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -21.03% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ PIGGER จะขึ้นหรือลง?

PIGGER มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem

วันนี้ Wigger Pig ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย PIGGER อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ Wigger Pig แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- PIGGER มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี PIGGER อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 999608935.512271 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ Wigger Pig คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿0.1467145990406978002000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wigger Pig

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:10:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wigger Pig (PIGGER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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