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ราคาปัจจุบัน WEED Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WEED เท่ากับ 114,480 USD ติดตามการอัปเดตราคา WEED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน WEED Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WEED เท่ากับ 114,480 USD ติดตามการอัปเดตราคา WEED เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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WEED Token ราคา (WEED)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WEED เป็น USD

$0.00098549
$0.00098549$0.00098549
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
WEED Token (WEED) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:09:08 (UTC+8)

ราคา WEED Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน WEED Token (WEED) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WEED เป็น USD คือ $ 0 ต่อ WEED.

WEED Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 114,480 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 116.17M WEED ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WEED เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.502099 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WEED เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.12% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 16.69.

WEED Token (WEED) ข้อมูลการตลาด

$ 114.48K
$ 114.48K$ 114.48K

$ 16.69
$ 16.69$ 16.69

$ 114.48K
$ 114.48K$ 114.48K

116.17M
116.17M 116.17M

116,165,599.92375
116,165,599.92375 116,165,599.92375

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ WEED Token คือ $ 114.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 16.69 อุปทานหมุนเวียนของ WEED คือ 116.17M โดยมีอุปทานรวมที่ 116165599.92375 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 114.48K

ประวัติราคา WEED Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.502099
$ 0.502099$ 0.502099

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.11%

-2.12%

-2.12%

ประวัติราคา WEED Token (WEED) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา WEED Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WEED Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WEED Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา WEED Token เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+0.11%
30 วัน$ 0-4.42%
60 วัน$ 0-1.16%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา WEED Token

การคาดการณ์ราคา WEED Token (WEED) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WEED ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา WEED Token (WEED) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ WEED Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา WEED Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WEED ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา WEED Token

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WEED Token (WEED) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Gaming (GameFi)Solana Ecosystem

เกี่ยวกับ WEED Token

ราคาปัจจุบันของ WEED Token คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿ โดย WEED Token มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ WEED อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 116165599.92375 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ WEED Token คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿3697181.15520716640000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5567 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

WEED มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

WEED Token เข้ากับหมวดหมู่ Gaming (GameFi),Solana Ecosystem อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Gaming (GameFi),Solana Ecosystem WEED แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ WEED Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:09:08 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ WEED Token (WEED)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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