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ราคาปัจจุบัน Waffles วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WAFFLES เท่ากับ 494,486 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAFFLES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Waffles วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด WAFFLES เท่ากับ 494,486 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAFFLES เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Waffles ราคา (WAFFLES)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WAFFLES เป็น USD

$0.00049502
$0.00049502$0.00049502
-9.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Waffles (WAFFLES) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:04:41 (UTC+8)

ราคา Waffles วันนี้

ราคาปัจจุบัน Waffles (WAFFLES) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WAFFLES เป็น USD คือ $ 0 ต่อ WAFFLES.

Waffles มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 494,486 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 997.96M WAFFLES ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WAFFLES เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0425847 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WAFFLES เคลื่อนไหว +0.49% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +8.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 3.52K.

Waffles (WAFFLES) ข้อมูลการตลาด

$ 494.49K
$ 494.49K$ 494.49K

$ 3.52K
$ 3.52K$ 3.52K

$ 494.49K
$ 494.49K$ 494.49K

997.96M
997.96M 997.96M

997,957,351.601703
997,957,351.601703 997,957,351.601703

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Waffles คือ $ 494.49K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 3.52K อุปทานหมุนเวียนของ WAFFLES คือ 997.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 997957351.601703 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 494.49K

ประวัติราคา Waffles USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0425847
$ 0.0425847$ 0.0425847

$ 0
$ 0$ 0

+0.49%

-8.84%

+8.08%

+8.08%

ประวัติราคา Waffles (WAFFLES) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Waffles เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Waffles เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Waffles เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Waffles เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-8.84%
30 วัน$ 0+23.87%
60 วัน$ 0+14.42%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Waffles

การคาดการณ์ราคา Waffles (WAFFLES) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WAFFLES ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Waffles (WAFFLES) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Waffles อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Waffles จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WAFFLES ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Waffles

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Waffles (WAFFLES) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Waffles

ราคาปัจจุบันของ Waffles คือเท่าไร?

Waffles มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -8.84% ในวันนี้

ชุมชนของ WAFFLES เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Waffles อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ WAFFLES ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

WAFFLES เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿1.375291320231923646000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 997957351.601703 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Waffles

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:04:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Waffles (WAFFLES)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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