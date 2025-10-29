ราคาปัจจุบัน VR1 วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VR1 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VR1 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน VR1 วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา VR1 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VR1 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

VR1 โลโก้

VR1 ราคา (VR1)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VR1 เป็น USD

--
----
-2.80%1D
USD
VR1 (VR1) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:13:33 (UTC+8)

ข้อมูลราคา VR1 (VR1) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03718439
$ 0.03718439$ 0.03718439

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

-2.86%

+2.06%

+2.06%

ราคาเรียลไทม์ VR1 (VR1) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVR1 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VR1 คือ $ 0.03718439 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VR1 มีการเปลี่ยนแปลง +0.66% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.86% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.06% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

VR1 (VR1) ข้อมูลการตลาด

$ 7.35K
$ 7.35K$ 7.35K

--
----

$ 10.79K
$ 10.79K$ 10.79K

669.03M
669.03M 669.03M

982,030,527.0756844
982,030,527.0756844 982,030,527.0756844

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VR1 คือ $ 7.35K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VR1 คือ 669.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 982030527.0756844 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 10.79K

ประวัติราคา VR1 (VR1) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา VR1 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VR1 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VR1 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VR1 เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.86%
30 วัน$ 0-19.91%
60 วัน$ 0-84.93%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ VR1 (VR1)

VR1 Token is the ultimate gaming cryptocurrency built on the lightning-fast Solana blockchain, powering the VR1 Arcade ecosystem and next-gen gaming experiences. With a massive 10,000 sq. ft. VR gaming facility already thriving in Meridian, Idaho—and more locations in the pipeline across the USA—VR1 is redefining the future of Esports, GameFi, and Play-to-Earn (P2E).

Designed for seamless transactions, real rewards, and player-driven governance, VR1 fuels immersive gaming, esports tournaments, and live competitions where players can win big—from digital assets to VR1 tokens.

Our vision? To make VR1 the #1 gaming token, pioneering a sustainable P2E revolution through Esports, GameFi, and real-world gaming facilities. With low fees, high-speed transactions, and true digital ownership, VR1 is set to change the game—literally.

Play. Earn. Own. Welcome to the future of gaming.

การคาดการณ์ราคา VR1 (USD)

VR1 (VR1) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ VR1 (VR1) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ VR1

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา VR1 ตอนนี้!

VR1 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ VR1 (VR1)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ VR1 (VR1) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VR1โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VR1 (VR1)

วันนี้ VR1 (VR1) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VR1 เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VR1 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VR1 เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ VR1 คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VR1 คือ $ 7.35K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VR1 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VR1 คือ 669.03M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VR1 คือเท่าใด?
VR1 ถึงราคา ATH ที่ 0.03718439 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VR1 คือเท่าไร?
VR1 ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ VR1 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VR1 คือ -- USD
ปีนี้ VR1 จะสูงขึ้นอีกไหม?
VR1 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VR1 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 06:13:33 (UTC+8)

