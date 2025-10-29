ราคาปัจจุบัน VOI Network วันนี้ คือ 0.00048175 USD ติดตามการอัปเดตราคา VOI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VOI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน VOI Network วันนี้ คือ 0.00048175 USD ติดตามการอัปเดตราคา VOI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VOI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

VOI Network ราคา (VOI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VOI เป็น USD

$0.00048166
$0.00048166$0.00048166
-0.70%1D
VOI Network (VOI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:19:47 (UTC+8)

ข้อมูลราคา VOI Network (VOI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00047125
$ 0.00047125$ 0.00047125
ต่ำสุด 24h
$ 0.00049079
$ 0.00049079$ 0.00049079
สูงสุด 24h

$ 0.00047125
$ 0.00047125$ 0.00047125

$ 0.00049079
$ 0.00049079$ 0.00049079

$ 0.01353747
$ 0.01353747$ 0.01353747

$ 0.00037928
$ 0.00037928$ 0.00037928

-0.00%

-0.75%

-9.25%

-9.25%

ราคาเรียลไทม์ VOI Network (VOI) คือ $0.00048175 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVOI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00047125 และราคาสูงสุด $ 0.00049079 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VOI คือ $ 0.01353747 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00037928

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VOI มีการเปลี่ยนแปลง -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -9.25% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

VOI Network (VOI) ข้อมูลการตลาด

$ 948.88K
$ 948.88K$ 948.88K

--
----

$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M

1.97B
1.97B 1.97B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VOI Network คือ $ 948.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VOI คือ 1.97B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 4.82M

ประวัติราคา VOI Network (VOI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา VOI Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VOI Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001717743
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VOI Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001898143
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VOI Network เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001349494457005979

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.75%
30 วัน$ -0.0001717743-35.65%
60 วัน$ -0.0001898143-39.40%
90 วัน$ -0.0001349494457005979-21.88%

อะไรคือ VOI Network (VOI)

The Voi Network is a multichain blockchain ecosystem designed to prioritize community ownership and governance over traditional investor models. With 75% of its token supply reserved for builders, users, and active contributors, Voi fosters sustainable growth through earned incentives over a 20-year emission plan. The network, featuring 2.8-second block times and over 10,000 TPS, is built and operated by its community through a democratic governance framework, allowing token holders to elect the Voi Council and guide the ecosystem’s development. Voi has launched over 25 community-driven projects, showcasing its commitment to decentralized innovation.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา VOI Network (USD)

VOI Network (VOI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ VOI Network (VOI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ VOI Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา VOI Network ตอนนี้!

VOI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ VOI Network (VOI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ VOI Network (VOI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VOIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VOI Network (VOI)

วันนี้ VOI Network (VOI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VOI เป็นUSD คือ 0.00048175 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VOI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VOI เป็น USD คือ $ 0.00048175 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ VOI Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VOI คือ $ 948.88K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VOI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VOI คือ 1.97B USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VOI คือเท่าใด?
VOI ถึงราคา ATH ที่ 0.01353747 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VOI คือเท่าไร?
VOI ถึงราคา ATL ที่ 0.00037928 USD
ปริมาณการเทรดของ VOI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VOI คือ -- USD
ปีนี้ VOI จะสูงขึ้นอีกไหม?
VOI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VOI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:19:47 (UTC+8)

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

