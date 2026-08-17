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ราคาปัจจุบัน Vertex Privacy วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด VERTEX เท่ากับ 14,628.83 USD ติดตามการอัปเดตราคา VERTEX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Vertex Privacy วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด VERTEX เท่ากับ 14,628.83 USD ติดตามการอัปเดตราคา VERTEX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Vertex Privacy ราคา (VERTEX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VERTEX เป็น USD

$0.00001604
$0.00001604$0.00001604
-1.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Vertex Privacy (VERTEX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:56:20 (UTC+8)

ราคา Vertex Privacy วันนี้

ราคาปัจจุบัน Vertex Privacy (VERTEX) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VERTEX เป็น USD คือ $ 0 ต่อ VERTEX.

Vertex Privacy มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 14,628.83 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 911.95M VERTEX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VERTEX เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VERTEX เคลื่อนไหว +0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Vertex Privacy (VERTEX) ข้อมูลการตลาด

$ 14.63K
$ 14.63K$ 14.63K

--
----

$ 14.63K
$ 14.63K$ 14.63K

911.95M
911.95M 911.95M

911,954,095.3235459
911,954,095.3235459 911,954,095.3235459

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vertex Privacy คือ $ 14.63K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VERTEX คือ 911.95M โดยมีอุปทานรวมที่ 911954095.3235459 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 14.63K

ประวัติราคา Vertex Privacy USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-1.71%

+4.05%

+4.05%

ประวัติราคา Vertex Privacy (VERTEX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Vertex Privacy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vertex Privacy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vertex Privacy เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Vertex Privacy เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.71%
30 วัน$ 0-10.52%
60 วัน$ 0-19.54%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Vertex Privacy

การคาดการณ์ราคา Vertex Privacy (VERTEX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VERTEX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Vertex Privacy (VERTEX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Vertex Privacy อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Vertex Privacy จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VERTEX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Vertex Privacy

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เกี่ยวกับ Vertex Privacy

ราคาปัจจุบันของ Vertex Privacy คือเท่าไร?

Vertex Privacy ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ VERTEX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา VERTEX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Vertex Privacy เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

VERTEX มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VERTEX มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿ และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Vertex Privacy แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

VERTEX เปรียบเทียบกับโทเค็น BNB Chain Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy VERTEX มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vertex Privacy

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:56:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vertex Privacy (VERTEX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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