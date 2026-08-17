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ราคาปัจจุบัน VANTIS by Virtuals วันนี้ คือ 0.00189267 USD มูลค่าตลาด VANTIS เท่ากับ 366,565 USD ติดตามการอัปเดตราคา VANTIS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน VANTIS by Virtuals วันนี้ คือ 0.00189267 USD มูลค่าตลาด VANTIS เท่ากับ 366,565 USD ติดตามการอัปเดตราคา VANTIS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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VANTIS by Virtuals ราคา (VANTIS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VANTIS เป็น USD

$0.0018926
$0.0018926$0.0018926
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
VANTIS by Virtuals (VANTIS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:52:22 (UTC+8)

ราคา VANTIS by Virtuals วันนี้

ราคาปัจจุบัน VANTIS by Virtuals (VANTIS) วันนี้ $ 0.00189267, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.55% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VANTIS เป็น USD คือ $ 0.00189267 ต่อ VANTIS.

VANTIS by Virtuals มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 366,565 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 193.68M VANTIS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VANTIS เทรดระหว่าง $ 0.00180597 (ต่ำ) กับ $ 0.00189975 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00232995 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VANTIS เคลื่อนไหว -0.12% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +6.76% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.15K.

VANTIS by Virtuals (VANTIS) ข้อมูลการตลาด

$ 366.57K
$ 366.57K$ 366.57K

$ 6.15K
$ 6.15K$ 6.15K

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

193.68M
193.68M 193.68M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ VANTIS by Virtuals คือ $ 366.57K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.15K อุปทานหมุนเวียนของ VANTIS คือ 193.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.89M

ประวัติราคา VANTIS by Virtuals USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00180597
$ 0.00180597$ 0.00180597
ต่ำสุด 24h
$ 0.00189975
$ 0.00189975$ 0.00189975
สูงสุด 24h

$ 0.00180597
$ 0.00180597$ 0.00180597

$ 0.00189975
$ 0.00189975$ 0.00189975

$ 0.00232995
$ 0.00232995$ 0.00232995

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

+1.55%

+6.76%

+6.76%

ประวัติราคา VANTIS by Virtuals (VANTIS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา VANTIS by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VANTIS by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VANTIS by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา VANTIS by Virtuals เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000000678590084567

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.55%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ +0.0000000678590084567+0.00%

การคาดการณ์ราคา VANTIS by Virtuals

การคาดการณ์ราคา VANTIS by Virtuals (VANTIS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VANTIS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา VANTIS by Virtuals (VANTIS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ VANTIS by Virtuals อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา VANTIS by Virtuals จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VANTIS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา VANTIS by Virtuals

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เกี่ยวกับ VANTIS by Virtuals

ราคาสดของ VANTIS by Virtuals คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.0611270445370012974000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 1.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ VANTIS อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ VANTIS by Virtuals คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿11838849.39302988930000 VANTIS by Virtuals อยู่ในอันดับที่ #3918 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

VANTIS มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ VANTIS มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.0583269183864531234000 และ ฿0.0613557053575996950000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ VANTIS by Virtuals คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (193677545.9426205 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ VANTIS by Virtuals

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:52:22 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ VANTIS by Virtuals (VANTIS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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