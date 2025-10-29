ราคาปัจจุบัน USD CoinVertible วันนี้ คือ 0.999716 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDCV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDCV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน USD CoinVertible วันนี้ คือ 0.999716 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDCV เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USDCV ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USDCV

ข้อมูลราคา USDCV

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USDCV

โทเคโนมิกส์ USDCV

การคาดการณ์ราคา USDCV

USD CoinVertible ราคา (USDCV)

ราคาปัจจุบัน 1 USDCV เป็น USD

$0.999709
0.00%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น
USD
USD CoinVertible (USDCV) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:40:05 (UTC+8)

ข้อมูลราคา USD CoinVertible (USDCV) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.999458
ต่ำสุด 24h
$ 1.001
สูงสุด 24h

$ 0.999458
$ 1.001
$ 1.13
$ 0.978779
-0.02%

-0.03%

-0.03%

-0.03%

ราคาเรียลไทม์ USD CoinVertible (USDCV) คือ $0.999716 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSDCV ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.999458 และราคาสูงสุด $ 1.001 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USDCV คือ $ 1.13 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.978779

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USDCV มีการเปลี่ยนแปลง -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.03% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

USD CoinVertible (USDCV) ข้อมูลการตลาด

$ 8.90M
--
$ 8.90M
8.90M
8,900,300.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ USD CoinVertible คือ $ 8.90M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USDCV คือ 8.90M โดยมีอุปทานรวมที่ 8900300.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.90M

ประวัติราคา USD CoinVertible (USDCV) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา USD CoinVertible เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003087907531282
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USD CoinVertible เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USD CoinVertible เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USD CoinVertible เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0003087907531282-0.03%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ USD CoinVertible (USDCV)

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก

USD CoinVertible (USDCV) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา USD CoinVertible (USD)

USD CoinVertible (USDCV) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ USD CoinVertible (USDCV) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ USD CoinVertible

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา USD CoinVertible ตอนนี้!

USDCV เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ USD CoinVertible (USDCV)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ USD CoinVertible (USDCV) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USDCVโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ USD CoinVertible (USDCV)

วันนี้ USD CoinVertible (USDCV) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USDCV เป็นUSD คือ 0.999716 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USDCV เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USDCV เป็น USD คือ $ 0.999716 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ USD CoinVertible คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USDCV คือ $ 8.90M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USDCV คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USDCV คือ 8.90M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USDCV คือเท่าใด?
USDCV ถึงราคา ATH ที่ 1.13 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USDCV คือเท่าไร?
USDCV ถึงราคา ATL ที่ 0.978779 USD
ปริมาณการเทรดของ USDCV คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USDCV คือ -- USD
ปีนี้ USDCV จะสูงขึ้นอีกไหม?
USDCV อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USDCV เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

